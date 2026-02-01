Encontraron muerto en río de San Vicente del Caguán a líder ambiental

Edwar Fabián Sánchez era líder comunitario y ambiental, y representante legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina de Losada. Foto: Archivo Particular

Las autoridades investigan la causa de la muerte del líder comunitario Edwar Fabián Sánchez, quien era el representante legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina de Losada (Asopeproc) y fue encontrado muerto esta semana en las aguas del río Caguán.

Primeras versiones indican que Sánchez habría recibido una llamada sobre las 5:00 a.m., por la que salió de su vivienda. Luego de eso, habría enviado un mensaje a su familia en el que les indicaba que estaba pasando por una difícil situación.

Sumado a esto, el líder les indicó que si no regresaba, lo buscaran en el puente colgante del río Caguán o en su corriente, donde finalmente fue hallado por las autoridades horas después de su desaparición.

🔴 #09LíderesAsesinados



👥 Nombre: Edwar Fabián Sánchez

📆 Fecha:28/01/2026

📍 Lugar: San Vicente del Caguán, Caquetá



➡️Edwar Fabián Sánchez era un reconocido líder social, ambiental y comunitario, representante legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la… pic.twitter.com/DkZyxwdkzF — INDEPAZ (@Indepaz) February 1, 2026

Ante lo ocurrido, las autoridades señalaron que adelantan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Sánchez y si se pudo haber tratado de un homicidio.

Su partida fue lamentada por organizaciones como la Escuela de Formación de Guardias Ambientales Campesinas, que señaló: “Sin duda seguiremos su legado y compromiso por el desarrollo y defensa del territorio”.

De igual forma, la ministra (encargada) de Ambiente, Irene Vélez, señaló que “Edwar dedicó su vida al cuidado del territorio, al trabajo comunitario y a la defensa de la biodiversidad, impulsando procesos de conservación y restauración ambiental junto a organizaciones campesinas del sur del país”.

Con profundo dolor recibo la noticia de la muerte de Edwar Fabián Sánchez, en circunstancias que son materia de investigación. Líder comunitario y ambiental, y representante legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina de Losada, en San Vicente… pic.twitter.com/YnxBQ2NNaf — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) January 31, 2026

Asopeproc junto con otras asociaciones trabajaban en una agenda ambiental para restaurar el corredor del jaguar en los llanos del Yarí, donde hay presencia de disidencias de las Farc, para poder transitar entre los parques naturales La Macarena, Tinigua y Chiribiquete, y fortalecer la economía para la región.

