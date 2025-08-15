¿Quién es Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

La barranquillera Michelle Char Fernández estudió en Milán Diseño de Interiores y Productos en la Universidad NABA. Foto: Michelle Char/redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Michelle Char Fernández fue elegida por la junta directiva del Carnaval SAS como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 que será del 14 al 17 de febrero. La barranquillera tiene 23 años y es la soberana número 90 de la fiesta.

Lea: Festival Petronio Álvarez 2025: esta es la programación para 15 de agosto

La designación fue anunciada por el alcalde, Alejandro Char, en sus redes sociales a través de la tradicional videollamada en la que le dan la noticia de su elección a las reinas. “Felicitaciones a esta barranquillera y carnavalera que nos hará gozar y vivir la fiesta en unión, alegría y comunidad”, agregó el alcalde.

La joven es prima segunda del alcalde, hija de Miguel Char y Rocío Fernández y nieta del reconocido Mike Char, dueños de la Organización Radial Olímpica.

Inició desde pequeña su formación en la escuela de Julie de Donado e hizo parte del Ballet de Barranquilla durante 10 años. En 2018, fue capitana juvenil del Country Club y ha hecho parte de grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina. Desde hace tres años integra el grupo Fuerza Negra, ganando junto a ellos dos Congos de Oro.

Le puede interesar: Aprehendieron a tres menores de edad por doble homicidio en Barranquilla

Michelle estudió diseño de interiores y productos en la Universidad NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán. Tiene una empresa de moda, 08MIL, inspirado en el código postal de la ciudad, una marca de ropa que muestra la esencia barranquillera y también tiene el emprendimiento COSSAS que crea experiencias entre los espacios y el producto.

“Soy una mujer barranquillera, apasionada por mi cultura, una persona creativa, talentosa y con un buen corazón. Recibo con orgullo y emoción esta designación como la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Para mí es un honor que llevaré en alto con total agradecimiento y alegría. ¡Invito a Barranquilla y al país a vivir este Carnaval con mucha unión, a que disfrutemos juntos y en paz. Estoy lista para llevar nuestra fiesta a todos los rincones de Colombia y el mundo!”, expresó Michelle.

Es la cuarta reina en la familia Char. En 1989 Laura Char Carson fue la primera en la dinastía, luego Andrea Jaramillo Char en 2012 y Victoria Char fue reina del Carnaval de los Niños en el 2022.