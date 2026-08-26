Damnificados en Cali denuncian saqueos en viviendas evacuadas; alcaldía anunció acciones

Imagen de referencia. Las personas que han sido evacuadas de edificaciones en riesgo de colapso han pedido celeridad a las autoridades en la identificación de las acciones en estos predios. Saqueadores se han comenzado a llevar pertencias. Foto: EFE - Mario Baos

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Dos semanas después del terremoto de 7,4 de magnitud, que afectó gravemente a ciudades como Cali y Pereira, se comienza a hablar de los planes de reconstrucción en las zonas afectadas, así como se vuelven más recurrentes las denuncias de los afectados por el aumento de la presencia de saqueadores, especialmente en los edificios evacuados por casos de colapso. Ante la cantidad de denuncias, la alcaldía de la ciudad anunció acciones para contrarrestar la situación de seguridad.

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Son varios los hechos que los damnificados narran a diario. Por ejemplo, los habitantes del barrio María Mercedes, en el barrio Cuarto de Legua, denunciaron que entre la noche del martes y el pasado miércoles se presentó una grave situación de seguridad ante la presencia de saqueadores en los edificios aledaños, que quedaron parcialmente colapsados.

Juan Pablo Velásquez, uno de los damnificados del sector, explicó a El País de Cali que la situación es casi insostenible. Su edificio, donde vive junto a cinco familias más, quedó en pie, pero tuvieron que evacuar por el riesgo que representan las edificaciones contiguas. El ingreso de los ladrones ha puesto en mayor riesgo las estructuras, por lo que cuestiona la facilidad con la que estos saqueadores ingresan cuando ellos no han podido terminar de sacar cosas básicas.

“Ya han ido robando y esos ladrones que se han metido están desestabilizando aún más la estructura. En el día de ayer ya vimos que se metieron. Están sacando las cosas de los vecinos”, dijo el hombre.

Una situación similar viven los habitantes del edificio Multifamiliares Los Laureles, ubicado al sur de Cali, contiguo al colapsado edificio Vanessa, quienes han explicado que los saqueadores han entrado en las madrugadas y con las mismas hachas de emergencia de las edificaciones han violentado las puertas para llevarse electrodomésticos, objetos de valor y cajas fuertes.

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“Mi apartamento es el 201, el apartamento realmente está en ruinas, destruido total, pero aparte de que nosotros nos quedamos sin esas pertenencias de hogar porque no nos dejan subir por ellas por seguridad, esas pertenencias nos las están saqueando. En mi caso, se llevaron toda la mercancía, yo soy madre cabeza de hogar y llevaba años trabajando con diferentes productos, lociones, gorras, ropa, productos nuevos. Los delincuentes entraron, desocuparon las cajas y no nos dejaron nada”, indicó a La FM Sandra Patricia Ocampo.

Los habitantes de las edificaciones afectadas, ante la situación, decidieron contratar vigilantes de seguridad privada, pero debido a los múltiples huecos que dejó el sismo en las paredes y en algunos casos la falta de luz, es casi imposible controlar el ingreso de los delincuentes.

“¿Cómo es posible que las personas dueñas de sus apartamentos no las dejen ingresar por sus pertenencias, pero que los ladrones sí ingresen a sus anchas?”, señaló Sandra García, una de las afectadas en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Los afectados piden que se agilicen las acciones para poder recuperar lo poco que les queda y objetos personales valiosos como documentos de identificación. Muchos, como Chiminangos, han decidido apostarse en carpas, en medio de las aceras, para turnarse la vigilancia en las edificaciones y así evitar que les roben sus pertenencias.

La respuesta de las autoridades

Mientras avanzan las revisiones por cuenta de expertos, para determinar las acciones en estas edificaciones, la Policía Metropolitana señaló que desplegó un dispositivo especial de atención en las edificaciones con similares situaciones de seguridad.

El plan incluye patrullajes dinámicos que consisten en recorridos constantes por cuadrante, en los que además se escucha a las personas afectadas. “Debido al alto riesgo de colapso que presentan algunas estructuras, no es viable mantener personal policial estático debajo de las mismas. Por esta razón, implementamos un esquema de vigilancia mediante reacciones motorizadas y patrullajes constantes de los cuadrantes”, dijo el teniente coronel Nelson Prieto, comandante del Distrito No. 3 de la Policía Metropolitana de Cali.

Junto a esto, las autoridades recomendaron a las personas en las zonas afectadas dar aviso a la línea 123 de cualquier hecho irregular que se presente en las edificaciones evacuadas.