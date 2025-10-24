Reportaron posible intoxicación en ocho colegios de Barranquilla; van 174 niños

Imagen de referencia. Menores de edad de ocho colegios en Barranquilla presentaron malestar estomacal y vómitos. Foto: Alcaldía de Bahía Solano

La Secretaría de Educación de Barranquilla confirmó este viernes 24 de octubre la posible intoxicación masiva que se registró en ocho instituciones educativas de la ciudad. Según su reporte, 174 menores de edad presentaron síntomas de malestar estomacal y vómitos después del consumo de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Recibimos por parte de 8 colegios de Barranquilla unas comunicaciones por parte de los rectores donde había niños que tenían unos síntomas estomacales. Inmediatamente procedimos junto con Salud Pública a intervenir los ocho colegios para revisar cuáles eran las sintomatologías y activar la ruta ETA de estos ocho colegios de la ciudad”, expresó la secretaria de educación, Paola Amar Sepúlveda.

Entre los colegios afectados están el Olga Emiliani, con 50 estudiantes con síntomas; María Inmaculada, José María Velaz, con 17; David Sánchez, con 16; Corazón del Santuario, con 11 y Nuestra Señora del Rosario, entre otros.

Amar indicó que tras activar la ruta, adelantan las acciones necesarias para atender la emergencia. “En este momento, Salud Pública, Educación y Proveedor estamos haciendo todos los protocolos respectivos para la atención de estos ocho colegios de la ciudad y ya digamos que tenemos todo controlado, atención a niños, revisión de muestras, de tal forma que ya nos encontramos atendiendo la situación”, agregó la funcionaria.

Además, mencionó que los menores de edad fueron atendidos y permanecen en sus viviendas sin complicaciones de salud. Sin embargo, las autoridades investigan si el hecho tendría relación con los alimentos entregados por la empresa Vianda, encargadas de suministrar las raciones del PAE. “En total hasta ahora tenemos reportados 174 jóvenes que están en los ocho colegios de la ciudad, pero como digo estamos haciendo todo el protocolo de atención ninguno reviste gravedad en este momento sino principalmente con cólicos estomacales”, indicó.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó en un comunicado que la unidad de CRUE recibió un reporte de la Secretaría de Educación, en el que ocho colegios habían reportado intoxicación por consumo de alimentos. “Al parecer, la empresa La Vianda, encargada del PAE habría entregado proteína contaminada”, dice el comunicado.

Las autoridades mantienen la investigación y los análisis de laboratorio para determinar las causas exactas del incidente y evitar que se presenten nuevos casos en las instituciones afectadas o en otras.