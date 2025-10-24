Familia de Angie Tobar dio versión del crimen de la estudiante de la U. Nacional

La joven era estudiante de Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional en Medellín. Foto: Redes sociales

La familia de Angie Pahola Tobar Calpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional en Medellín, dio a conocer una versión sobre los hechos que rodearon el asesinato de la joven tras confirmarse su el pasado miércoles 22 de octubre.

La joven de 26 años desapareció el 27 de agosto, cuando se desplazaba en un camión junto a un compañero desde Popayán hacia Medellín. Según el relato de su hermano, Richard Tobar, ambos jóvenes fueron interceptados por integrantes de las disidencias de las Farc, quienes los obligaron a bajar del vehículo y los subieron a un automóvil.

Luego, durante el recorrido se habrían encontrado con el Ejército, lo que habría generado un enfrentamiento armado. “Hubo cruces de disparos, hubo enfrentamientos y se encontró un vehículo totalmente incinerado. Lo único que dijo el Ejército fue que dentro del vehículo incinerado había cuatro personas calcinadas y que los cuerpos correspondían a personas que pertenecían a las disidencias de las FARC”, relató el hermano a Noticias Caracol.

El hermano manifestó que hasta el momento la investigación no está finalizada y que el informe forense aún no está completo. “La investigación todavía no está finalizada, pero si hay indicios de que de hay esquirlas de granadas, los cuerpos también tienen heridas de bala”, agregó.

Además, pidió a las autoridades entregar claridad sobre lo sucedido esa noche y que las personas responsables del hecho deben pagar. “al Estado, al Gobierno, al Ejército Nacional y a esos grupos armados que nos digan realmente qué fue lo que pasó esa noche”, dijo.

El hombre expresó que su hermana estaba feliz de poder volver a Medellín y de cumplir sus metas y graduarse y recordó las últimas palabras que su hermana le dijo antes de su desaparición: “Hermano, haz las cosas hoy. Ve por tus sueños hoy. No dejes las cosas para mañana”.