¿Quién es Javier Sarmiento Olarte, el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga?

Javier Sarmiento Olarte fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga mientras realizan las elecciones atípicas. Foto: Wikipedia/JulianVilla26

Luego de que presentaran la terna para reemplazar a Jaime Andrés Beltrán Martínez en la alcaldía de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado, quien se desempeñaba antes de tomar el cargo como procurador delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz.

Sarmiento estará en el cargo mientras realizan las elecciones atípicas en la capital del departamento de Santander convocadas por la Registraduría, previstas para el 14 de diciembre, o hasta la posesión del nuevo mandatario electo por voto popular.

El alcalde encargado es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con 19 años de experiencia en el sector público. Además, cuenta con una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Fue procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos durante cuatro años, en el que adelantó investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública. Y también ha ocupado cargos como ministro de Justicia y del Derecho encargado en el periodo de presidencia de Iván Duque, y viceministro de Política Criminal y Justicia restaurativa.

Según el decreto 553 de 2025, firmado por el gobernador, el nuevo mandatario cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y no tiene inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo.

¿Quién es Fredy Cáceres Arismendy, elegido como alcalde encargado en Girón?

En el municipio de Girón, Santander, tras la nulidad electoral de Campo Elías Ramírez por incurrir en doble militancia, el gobernador de Santander, designó a Fredy Norberto Cáceres Arismendy como alcalde encargado.

“El Consejo Nacional Electoral notificó la vacancia absoluta de la Alcaldía de Girón por el caso de doble militancia. He firmado el decreto que decreta esa vacancia y nombro a Fredy Cáceres como alcalde encargado, una persona que conoce muy bien el municipio y que permitirá que los procesos continúen para sacar adelante el Plan Municipal de Desarrollo de Girón”, dijo el gobernador.

Cáceres, exconcejal y exdiputado de Santander, ha ocupado cargos como secretario de Desarrollo de Girón y director de Atención al Ciudadano de la gobernación de Santander. Se mantendrá en el cargo mientras presentan la terna de candidatos y se convocan las elecciones atípicas.

Además, el gobernador manifestó que el principal reto del alcalde encargado es garantizar imparcialidad política y continuar con las acciones de seguridad que han ido fortaleciendo en el municipio. “La ciudadanía debe tener la tranquilidad de que actuamos con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley”, concluyó el gobernador.