Confirman cárcel para los cinco capturados por caso de María Camila Potosí en Cali

Los capturados fueron enviados a la cárcel. Foto: Fiscalía

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Tras dos días de audiencia, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento para las cinco personas que fueron capturadas por su presunta participación en el feminicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años y ocho meses de embarazo que fue hallada muerta y sin su bebé en su vientre, en Cali. Los señalados no aceptaron los cargos.

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Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga fueron capturados el pasado 30 de julio en medio de allanamientos y registros de control en Cali y el municipio de Andalucía.

En medio de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía señaló que “los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé”.

Explicaron que Yulieth, la mujer que movilizó a María Camila en una motocicleta, la llevó hasta la vivienda, donde uno de los implicados la asesinó y realizó la cesárea artesanal. Otros dos de los señalados trasladaron el cuerpo y se encargaron de que las autoridades no los descubrieran.

Con el material probatorio, la Fiscalía les imputó a los cinco capturados los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio. Estos podrían aumentar debido a que aún no se conoce si la bebé, Alahia, falleció antes o después de que la sacaran del cuerpo de la madre.

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En medio de la audiencia, los cinco capturados negaron los cargos. De igual forma, el juez de control de garantías ordenó su traslado a centros de reclusión mientras avanza el proceso judicial.

¿Qué le pasó a María Camila Potosí?

La joven de 21 años y ocho meses de embarazo desapareció el pasado 16 de julio en Cali. Cuatro días después fue hallado su cuerpo cerca del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, en el sur de la ciudad, pero sus familiares confirmaron que sin su bebé en su vientre.

Ante esto, allegados realizaron una serie de velatones y manifestaciones exigiendo la celeridad en las investigaciones, así como en la búsqueda de la menor de edad con la esperanza de que estuviera con vida.

A la par, se conocieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se identifica a una mujer que movilizó a María Camila en una motocicleta en el momento de la desaparición. Según la familia, la señalada entregó testimonios irregulares que la hacían sospechosa.

El pasado 30 de julio, las autoridades confirmaron la captura de la mujer y otras cuatro personas, a las que presuntamente ella habría contratado para cometer el crimen y quedarse con la recién nacida.

Ese mismo día, el CTI de la Fiscalía halló los restos de la niña a 800 metros de donde fueron hallados los de María Camila, gracias a la confesión de una de las personas capturadas. Aunque ya se confirmó que los restos son los de la hija de María Camila, se espera conocer el dictamen de Medicina Legal con el que se definirían los nuevos cargos contra los capturados por la muerte de Alahia.