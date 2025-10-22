Caminata por la Vida en Cali 2025: detalles del evento de este fin de semana

Imagen de referencia. Más de 120 mil mujeres en Colombia viven con cáncer de mama y unas 4.322 mueren al año; la Caminata por la Vida invita a prevenir a tiempo. Foto: Pixabay

La Caminata por la Vida 2025, un evento convocado por Coomeva Medicina Prepagada que promueve la conciencia, la prevención y el acompañamiento integral de las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, se realizará este domingo 26 de octubre en Cali.

La iniciativa hace parte del modelo de gestión del riesgo en salud “cuidarte es quererte”. Con esto buscan anticiparse a la enfermedad, mediante la identificación temprana de riesgos, la vigilancia activo y la adherencia a los controles preventivos.

“La Caminata por la Vida representa un espacio simbólico de conciencia y solidaridad con todas las mujeres que enfrentan o han superado esta enfermedad. Participar es reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la detección oportuna y la promoción de estilos de vida saludables”, afirmó Bertha Lucía Varela Rojas, gerente nacional técnica y de salud de Coomeva Medicina Prepagada.

En Barranquilla, la actividad tuvo lugar el pasado 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el que lograron una gran asistencia y un mensaje de unión frente a la lucha contra el cáncer de mama.

Según datos de Globocan 2022, el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres con 2.296.840 de casos nuevos y 666.103 muertes en el mundo. Mientras que en las Américas la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima más de 525 mil diagnósticos y 106.391 fallecimientos cada año. En Colombia, el Centro de Análisis del Cáncer (CAC) 2024 reportó 8590 nuevos casos y 4322 muertes.

Por esto, con esta caminata, buscan reforzar el llamado a realizar autoexámenes, mamografías y controles médicos, periódicos, acciones que pueden salvar las vidas.

Además, la compañía destaca que en su red de atención garantizan detección y tratamientos oportunos, así como el acompañamiento integral durante todas las etapas del proceso.