Capturaron a sujeto que asesinó a su pareja con arma blanca en Bucaramanga

En Bucaramanga se registró un caso de feminicidio este miércoles 22 de octubre. La víctima, identificada como Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, fue atacada por su pareja con un arma blanca dentro de su vivienda.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió en la madrugada, hacia las 2:40 A.M., en el barrio Kennedy, norte de la ciudad. La víctima vivía con su pareja, José Miguel Barrios Galván, de 31 años.

Al parecer, el hombre le habría revisado el celular a la víctima, y en medio del altercado tomó un arma cortopunzante y le propinó tres heridas en el cuello, causándole la muerte en el lugar.

“Tras el ataque, el hombre huyó del lugar y se refugió en el CAI Kennedy, donde fue detenido por uniformados. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y trasladado al CTI”, informó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades confirmaron que el capturado tenía antecedentes por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y que convivía con la víctima desde hacía dos años aproximadamente.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inspeccionó el cuerpo de la mujer y lo trasladó a Medicina Legal. Mientras que el agresor será judicializado por el delito de feminidad agravado.

En lo que va del año en Santander se han registrado 11 casos de presuntos feminicidios, de los cuales dos han sido judicializados.

Por su parte de la Alcaldía de Bucaramanga rechazó el crimen y reitero su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier señal de violencia de género, a través de las líneas 155 y 123, que están disponibles las 24 horas.