Robaron al beisbolista Giovanny Urshela: ladrones entraron a su casa en Barranquilla

El beisbolista Giovanny Urshela está de vacaciones en el país. Foto: IG: Giovanny Urshela

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pelotero cartagenero Giovanny Urshela denunció un millonario robo que se registró en su vivienda en Barranquilla. El beisbolista informó a través de redes sociales que delincuentes ingresaron a su casa mientras no estaba y se llevaron joyas, así como otros objetos de valor.

Lea: Hallaron muerta a una mujer y sus dos hijas en una vivienda en Florencia, Caquetá

“El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa (...). Delincuentes se aprovecharon para entrar a la casa e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor que, sumando todo, es una alta cantidad monetaria”.

El beisbolista de las Grandes Ligas, que en este momento juega con Oakland Athletics y que se encuentra en el país de vacaciones jugando con los Tigres de Cartagena, añadió que en el momento del robo ni él ni su familia se encontraba en la casa.

Adicionalmente, señaló que los ladrones fueron directamente donde se encontraban los elementos que hurtaron (en la habitación que comparte con su esposa e hija), por lo que en el hurto estarían involucradas personas cercanas. “Lo material se recupera y aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño”.

Le puede interesar: Reabrieron paso a un solo carril por vía Medellín-Urabá; habría nuevos cierres por el clima

Aunque la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado frente a lo ocurrido, los uniformados señalaron que se encuentran en la verificación del caso. De igual forma, Urshela aseguró que “ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado”.