Hallaron muerta a una mujer y sus dos hijas en una vivienda en Florencia, Caquetá

Gran conmoción ha causado en Florencia, Caquetá, el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer y sus dos hijas dentro de su vivienda, en el barrio Bolívar. Las mujeres fueron encontradas en la tarde del pasado domingo 28 de diciembre.

Según explicó el coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, “las víctimas corresponden a una mujer adulta y sus dos hijas menores de edad, quienes fueron encontradas al interior del inmueble sin signos visibles de violencia”.

Allegados y vecinos indicaron a medios locales que la mujer de 38 años se había separado recientemente de su pareja y atravesaba problemas económicos, que la habían mantenido preocupada en los últimos días, por lo que dentro de las hipótesis se investiga si la muerte habría sido provocada por el consumo de una sustancia tóxica.

Entre las víctimas se encuentra la mujer de 38 años y sus dos hijas de 12 y 8 años. El levantamiento de los cuerpos fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y funcionarios de la Fiscalía Seccional del Caquetá, quienes realizan las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantener la prudencia en este caso y respetar el dolor de los familiares mientras se determinan las causas en las que se dieron las muertes de las tres mujeres.

De acuerdo con Medicina Legal, hasta septiembre de este año, se registraron 354 muertes naturales de niños, niñas y adolescentes en el país, adicionalmente se reportaron 541 asesinatos en el mismo rango etario.