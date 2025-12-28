Reabrieron paso a un solo carril por vía Medellín-Urabá; habría nuevos cierres por el clima

Aunque el paso está habilitado por un carril, la concesión indicó que el paso puede volverse a restringir si empeoran las condiciones climáticas. Foto: Concesión Urabá

La concesión Autopistas Urabá anunció que luego de 48 horas de cierre se logró la reapertura de uno de los carriles de la vía que comunica a Medellín con Urabá, aunque el paso seguirá dependiendo de cómo continúen las condiciones climáticas en la región.

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, sobre la importante vía antioqueña se registraron 14 deslizamientos que afectaron el paso desde el pasado viernes 26 de diciembre. El más grave se registró en el sector del Túnel de la Llorona, que conecta directamente a los municipios de Dabeiba y Mutatá.

Tras los trabajos de las últimas horas, se logró habilitar el paso a un carril. De acuerdo con la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, este cierre ha afectado al sector, dado que para estas fechas se transportan entre 3.000 y 4.000 viajeros diariamente.

A esta hora se habilita paso provisional a un solo carril en la vía Dabeiba – Mutatá (UF 4). Nuestro equipo operativo continúa trabajando en la remoción del material presente en el corredor vial. pic.twitter.com/3VwnMRiF00 — Autopistas Urabá (@AutopistasUraba) December 28, 2025

Tras la habilitación del carril, que se dio en la tarde de este domingo 28 de diciembre, la concesión indicó que: “recomendamos a los usuarios acatar las indicaciones de los controladores viales y transitar con precaución. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestras actualizaciones a través de los canales oficiales”.

Vías alternas

Debido a las condiciones que se presentaron desde el pasado viernes, el Ministerio de Transporte dio permiso para que los buses de transporte público pudieran operar en los siguientes recorridos:

Medellín - Yarumal - Caucasia - Montería - Urabá.

Medellín - Remedios - Caucasia - Montería - Urabá.

Conexión por Magdalena 2 – Caucasia – Montería – Arboletes.

Aunque desde la terminal de transporte se indicó que ya se retomaron los viajes por el tramo habilitado, estos pasos se mantienen como alternativa, dado que el tránsito solo está habilitado en un solo carril y por este motivo el tiempo de viaje se puede extender.