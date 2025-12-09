Así puede recorrer los alumbrados navideños en Barranquilla en Transmetro

Las rutas estarán disponibles desde las 11:30 a.m. y se ajustarán en la noche dependiendo el horario de cierre de cada lugar. Foto: Transmetro

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro, activó una ruta especial desde este martes 9 de diciembre llamada “Ruta Chévere” para que barranquilleros y turistas puedan disfrutar del alumbrado navideño en diferentes puntos de la ciudad.

El servicio operará de lunes a viernes en dos franjas horarias y conectará los principales lugares con decoraciones navideñas como el Gran Malecón, la Ventana Al Mundo, entre otros.

Durante el día entre las 11:30 a.m. y las 5:20 p.m. por los puntos de la Estación del Tren a Puerto Mocho, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y la Ventana al Mundo.

Mientras que la franja nocturna será de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., ajustándose debido al cierre de algunos lugares y solo se dirigirá a la Ventana al Mundo, donde hará su retorno.

Además de la Ruta Chévere, el servicio A8-2 Vía 40 ofrecerá un recorrido extendido hasta el Gran Malecón durante su horario habitual de 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. El trayecto de esta ruta pasa por las estaciones como Joe Arroyo, Avenida del Río, Vía 40, la calle 72 y retornará al punto de inicio.

El Gran Malecón de Barranquilla es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad durante la temporada navideña. La decoración de este año incluye túneles, bastones gigantes, estrellas, pesebre y árboles decorativos. Así como la iluminación de la Ventana al Mundo donde está el árbol más grande del país.

Por otro lado, la empresa también recordó a sus usuarios que a partir del 1 de enero de 2026 solo podrán usar las tarjetas MIFARE Plus EV2 y que las MIFARE Classic dejarán de funcionar el 31 de diciembre. Las tarjetas ya están disponibles en puntos de venta autorizados y recomendaron realizar el cambio para evitar inconvenientes en el acceso al transporte.