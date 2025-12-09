Ofrecen recompensa por responsables de pelea con voladores que dejó una herida en Antioquia

Imagen de referencia. El hecho se registró en el corregimiento Santa Isabel de Remedios, Nordeste antioqueño. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una recompensa de COP 20 millones ofrece la gobernación de Antioquia por información de los responsables de la guerra de bengalas y voladores que se registró en la noche del domingo 7 de diciembre, durante las celebraciones de velitas, en el corregimiento de Santa Isabel de Remedios, en el nordeste antioqueño.

Lea: Amplían horarios de la rumba en Bucaramanga hasta el 13 de enero; estos son los cambios

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y por personas en la zona, en los que se ve que varias personas llegan a la zona y se comienzan a enfrentar con la pólvora que no lanzan al cielo, sino entre ellos, lo que genera pánico. Por ejemplo, en uno de los videos se ve que una de las bengalas pasa cerca de un hombre que está con dos niños, que comienzan a llorar.

De acuerdo con las autoridades, en medio del enfrentamiento con la pólvora resultó herida una mujer, que no participaba en lanzamiento de los voladores y que estaba dentro de un establecimiento comercial. La víctima tuvo heridas de segundo grado y laceraciones en las piernas.

Uno no dimensiona el nivel de IRRESPONSABILIDAD de las personas que queman pólvora, hasta que ve situaciones como esta.



Ocurrió en Remedios, Antioquia donde grupos de jóvenes se están citando para realizar "guerras de bengala"... pic.twitter.com/17uJplaU1d — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 8, 2025

Desde la alcaldía alertaron que se están presentando las mal llamadas guerras de bengala, que se realizan entre calles y pueden generar graves afectaciones para las personas que se encuentren desprevenidos en la zona. Por este tipo de hechos, los involucrados pueden ser sancionados.

Le puede interesar: Hombre asesinó a su vecino luego que le reclamó por hacer disparos al aire en Floridablanca

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció la recompensa y señaló: “ponen en riesgo su vida y la de otros. Les hace mucha gracia arriesgarse, así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud. Se buscan sus propios dolores y lamentos”.

En lo que va corrido de diciembre se han registrado 54 personas quemadas con pólvora en Antioquia. De estos casos se destacan 27 en Medellín, tres en Bello y de a dos casos en Nechí, El Bagre, Uramita, Segovia e Itagüí.

Entre los heridos también hay 13 menores de edad lesionados, así como 10 personas que tuvieron que ser amputadas. Entre estas se encuentra un joven de 16 años, quien en la noche de las velitas sufrió quemaduras luego de manipular un tote.