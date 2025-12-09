Encapuchados prendieron fuego en oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín

Bomberos de Medellín llegaron al lugar para apagar la conflagración que dejó destruida una oficina de la institución. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 9 de diciembre se registró un incendio en una oficina administrativa del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, que habría sido provocado por diez encapuchados.

Lea: Amplían horarios de la rumba en Bucaramanga hasta el 13 de enero; estos son los cambios

El hecho fue difundido en un video por el alcalde, Federico Gutiérrez, en el que se ve el interior de la oficina en llamas. Además, señaló en su cuenta de X: “Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo”.

Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre.

Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo.

Son unos muy pocos afectando a muchos.

Hay que… pic.twitter.com/rFROi8NxJA — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 9, 2025

El fuego consumió muebles, enseres y documentos de la oficina afectada y se registró el mismo día en el que estaba programada la posesión del nuevo rector, Haver González Barrero, elegido para el periodo 2025-2029 por el Consejo Directivo.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín ingresaron a la institución para controlar la conflagración. “El Comité de Emergencias (COE), presidido por el Rector, manifiesta su rechazo y profunda preocupación frente a los hechos de alteración del orden público registrados en la mañana de este martes, 9 de diciembre. De acuerdo con los reportes oficiales, personas encapuchadas provocaron un incendio al interior de una de las oficinas sindicales. La emergencia fue atendida de manera oportuna por los organismos de emergencia, quienes lograron controlar la situación”, indicaron desde la institución a través de un comunicado.

Le puede interesar: Hombre asesinó a su vecino luego que le reclamó por hacer disparos al aire en Floridablanca

Además, aseguraron que ninguna persona resultó herida y que trabajan en conjunto con las autoridades para esclarecer las causas y adoptar las medidas correctivas y legales correspondientes.

“Reiteramos que las vías de hecho no representan los valores de nuestra Institución, los cuales se fundamentan en el respeto, la convivencia pacífica y la defensa del bienestar colectivo. Invitamos a la comunidad politécnica y a la ciudadanía en general a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales institucionales oficiales”, agregaron.

Por su parte, según el gobernador, Andrés Julián Rendón, los encapuchados impidieron el paso de las autoridades judiciales y solo permitieron el acceso de los Bomberos.

“Desde estas instituciones como el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia, respalden acciones que nosotros, desde el gobierno local y departamental, podamos emprender para abrir estos campos a toda la comunidad. Con las inversiones respectivas que deban tomar lugar en seguridad y en vigilancia”, dijo Rendón.