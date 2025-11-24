Se conoce la identidad de los siete presos que se fugaron de CAI de la Policía en Soledad

Imagen de referencia. Las autoridades activaron un plan candado para dar con el paradero de los prófugos. Foto: El Espectador - David Campuzano

Las autoridades están tras la pista de cuatro de los siete presos que el pasado domingo 23 de noviembre huyeron de un CAI en el municipio de Soledad, en Atlántico, luego de que abrieron un hueco en el techo de la celda en la que se encontraban.

El hecho se presentó sobre la carrera 30 con calle 26, en el barrio Hipódromo, donde los prófugos aprovecharon que su custodio salió a sacar la basura para subir por el hueco y salir. Al regresar, el uniformado vio los escombros y lanzó la alerta por lo que la Policía Metropolitana de Barranquilla activó un plan candado.

Tres de los presos, Axel Gabriel Morales Benavides, Joel Vizcaíno Caballero y José Luis Barrios Álvarez, fueron recapturados en la mañana del domingo en los barrios Villa Concord y La Arboleda. Los sujetos tenían acusaciones por extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Mientras que entre los prófugos están Antony José Paredes Cordero, Luis Franyer Mendoza Reyes y Omar Sebastián Fábregas Ferrer, detenidos por porte ilegal de armas, al que se suma Osneider Enrique Daza Bolívar, acusado por homicidio.

Sumado a esto, se conoció que los presos que se fugaron estarían vinculados a estructuras como “Los Costeños” y “Los Pepes”, por lo que la Policía de Barranquilla pidió a la ciudadanía dar cualquier información “que conduzca a la localización de estos individuos, quienes representan un riesgo para la seguridad pública”.

Por su parte, los familiares de los presos en el CAI que se registró la fuga protestaron ante la reacción de las autoridades durante las primeras horas de la emergencia, debido a que no se tenía información de quienes se fugaron, ni que estaba ocurriendo.

“Me acaba de dar la información un señor agente de Policía que los presos que quedaron son responsables, son cómplices de los que se volaron. Ahora son ellos los que tienen que cuidar y no los policías. Imagino que también recibirán sueldos”, indicó uno de los familiares de los presos en videos de las protestas difundidos en redes sociales.