Bailarines del salsódromo de Cali tuvieron incidente con panal de abejas durante ensayo

Una particular emergencia se presentó en medio de uno de los ensayos que adelantan los bailarines que participarán en el salsódromo de la Feria de Cali. Sobre la calle 25, entre las carreras Cuarta y Séptima, del barrio Jorge Isaacs, los bailarines tuvieron un incidente con un panal de abejas.

Testigos del hecho indicaron que en medio del ensayo hubo confusión por lo que ocurría. Primero, los bailarines intentaron espantar las abejas con trapos, pero, al ver la cantidad, la mayoría salió a correr.

“Hallamos un panal en la base de una palma. Con apoyo del Dagma se recapturaron las abejas y se trasladaron a otro lugar. Como consecuencia, una persona fue picada, atendida en el lugar por el grupo médico y luego trasladada a una clínica“, dijo el sargento Pedro Ramírez, jefe de turno de los bomberos voluntarios de Cali.

Aunque en principio se dijo que la mujer fue trasladada por una reacción alérgica a la picadura, las autoridades confirmaron que fue trasladada por una descompensación y no por una picadura. Corfecali aseguró que se encuentra estable.

El tramo donde se presentó la emergencia es uno de los que hacen parte del nuevo recorrido que tendrá el Salsódromo y que busca conectar la Feria con la remodelación del barrio Obrero. La Secretaría de Cultura indicó que era el primer ensayo y la emergencia fue controlada rápidamente por los Bomberos y el Dagma.

Sobre este proceso, Fabio Botero, gerente de Corfecali, señaló a El País que se han concertado las acciones con la comunidad para no afectar árboles, ante la controversia que generó por el anuncio del traslado de algunos de estos de las zonas que se utilizarían durante la Feria.

En este momento, los organizadores del evento adelantan la elección de las 100 parejas que serán parte de los bailarines del desfile, quienes comenzarán ensayos durante la primera semana de diciembre en los tramos del Salsódromo.