Balacera dejó un hombre muerto y tres mujeres heridas en bar de Bucaramanga

En la discoteca La Casika, en el kilómetro 4 de la vía que conduce al sector de Café Madrid, se registró un ataque armado en la madrugada del domingo 23 de noviembre que dejó como resultado un joven muerto y tres mujeres heridas. Primeras versiones del hecho señalan que se trató de un acto de intolerancia.

De acuerdo con testigos del hecho, un hombre que llegó como parrillero en una motocicleta, sobre la 1:30 a.m., intentó ingresar al bar pero una empleada del lugar le impidió el paso, por lo que el hombre en medio de la discusión sacó un arma y comenzó a disparar indiscriminadamente contra quienes estaban dentro de la discoteca.

El hombre que murió fue Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años, quien era estudiante del SENA. Aunque alcanzó a ser trasladado al Hospital Universitario de Santander con dos heridas en el abdomen, pero falleció poco después de su ingreso.

Entre las heridas se encuentran Jeimy Alejandra Rodríguez, de 37 años, quien tuvo una herida en la oreja derecha; Daniela Duarte Báez, de 23, con lesiones en el brazo derecho, y una joven de 17, quien tuvo una herida similar. Todas fueron llevadas al Hospital del Norte.

Tras registrarse el ataque, el atacante huyó en la misma motocicleta en la que llegó, por lo que las autoridades indicaron que revisan cámaras de seguridad para dar con su paradero.

De igual forma señalaron que investigan si dentro de las motivaciones del ataque está la negativa del ingreso al lugar o si se planeaba un ataque directo contra alguna de las personas en el bar.