Se conoce video de la “pelea” de boxeo en la que murió joven en Barranquilla

La joven que le propinó el golpe que le causó la muerte a Camilo Garzón fue dejada en libertad porque no fue capturada en flagrancia.

Redacción Colombia
21 de octubre de 2025 - 09:37 p. m.
Camilo Garzón, estudiante de derecho, murió tras participar en una recreación de boxeo.
Foto: Istock
En un video compartido en redes sociales, quedó registrada la simulación de la pelea de boxeo en la que murió Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, en Barranquilla. El hecho, que ocurrió la noche del sábado en el barrio Alto Prado, está siendo investigado por las autoridades.

Un grupo de jóvenes se encontraba reunido en la terraza de una vivienda y, al parecer, en un intento de imitar la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón en un evento en Bogotá que fue transmitido en vivo y acaparó la atención de internautas y seguidores de varios influenciadores, los jóvenes se pusieron guantes y empezaron a enfrentarse.

Garzón se confrontó con una joven identificada como Melany Sánchez Cote, y en medio del intercambio de golpes se ve en el video que le propina un golpe la cabeza mientras el joven estaba de espalda, luego se desploma ante la mirada de sus amigos quienes inicialmente pensaban que era una broma.

Al ver que no se recuperaba, lo auxiliaron, lo sentaron en una silla, le pusieron un ventilador y no respondía. Fue ahí cuando lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde confirmaron después su muerte, por un traumatismo craneoencefálico.

Por su parte de las autoridades confirmaron la captura de la joven por el delito de homicidio culposo, pero después quedó en libertad porque no la capturaron en flagrancia. La Fiscalía avanza en la investigación y están a la espera de la necropsia para determinar las causas exactas de la muerte.

