Capturaron a miembro de los “AK47″ acusado de homicidio en Bucaramanga, ¿quién es?

Imagen de referencia. El sujeto huía de las autoridades en Cúcuta. Foto: Captura de pantalla

En plena calle de Bucaramanga, las autoridades realizaron la captura de Hernán Jesús Germán Manzano, alias de“Pepo”, quien es señalado de integrar la banda delincuencial “AK47″, pero además de ser el responsable de varios delitos en la ciudad, como homicidios y extorsión en Cúcuta y su área metropolitana.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, contra alias “Pepo” hay varias acusaciones por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, así como es señalado de haber participado en ataques armados contra tiendas y viviendas en Cúcuta, como parte de las acciones de amedrentamiento a personas extorsionadas.

Sumado a esto, es acusado de haber participado en el asesinato de un comerciante, en el barrio Tres Balcones, que se registró el 17 de enero, y ”que generó consternación entre los habitantes del sector”, según indicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Además, las autoridades resaltaron que “Pepo” tenía antecedentes por extorsión y procesos en curso por hechos reiterados. “Su captura representa un avance importante para garantizar la seguridad de los bumangueses”, añadió Quintero.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier tipo de extorsión de la que sean víctimas, con lo que se puede contrarrestar esta situación. Para ello, se habilitaron las líneas 165 del Gaula, 123 y la línea contra el crimen 314 358 7212.

El grupo delincuencial “AK47″ es una de las estructuras más violentas en la región, con operación en Cúcuta y el área metropolitana. Sus integrantes son acusados de estar detrás cobros extorsivos, amenazas a comerciantes, homicidios y microtráfico.