Niño de seis años habría dejado en cuneta a bebé que murió en Cali

La Policía Metropolitana de Cali dio detalles sobre la muerte de un bebé de dos meses que fue hallado en una cuneta en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad, en los que aseguran que fue un niño de seis años el responsable de sacarlo de la fundación y dejarlo en el canal.

El bebé fue encontrado con signos vitales el lunes 20 de octubre y luego de ser trasladado por las autoridades a la Clínica Valle del Lili, falleció.

El jefe de la seccional de Protección de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, teniente coronel Jairo Arturo Sanabria Vargas, manifestó que tras revisar las cámaras de seguridad, verificaron que un niño fue quien sacó al bebé de la sala de cunas de la Fundación Chiquitines.

“Al llegar al sitio, se entrevistan con las funcionarias a cargo de estos menores, las cuales manifiestan que sobre las 6:40 a. m. notan la ausencia de uno de los bebés de una de las sala cuna. Al hacer la revisión de las cámaras, se logra evidenciar que la persona quien sustrajo a este bebé de esta sala cuna es otro infante de seis años de edad, quien decide tomarlo y lo lleva hasta el sitio, hasta una cuneta al interior de la institución”, explicó.

Además, la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) envió una comisión especial para que puedan investigar lo que sucedió con los dos menores de edad y revisar las condiciones de atención que presta el hogar infantil.

Por su parte, el personero delegado para el caso, Edward Hernández, cuestionó los protocolos y cuidados de la fundación como para que un bebé desaparezca de un cuarto y no lo noten. “Nos preocupa enormemente teniendo en cuenta que este tipo de fundaciones son operadores de ICBF y por tanto son responsables así como el Estado, de la garantía y protección de derechos de los niños y niñas que en su gran mayoría, llegan al sitio víctimas de diferentes formas de violencia. La gran pregunta es cómo un niño de dos meses desaparece de un cuarto”, indicó.

El pronunciamiento de la Fundación Chiquitines

Por medio de un comunicado, la Fundación Chiquitines, operadora del ICBF y quienes tenían bajo su cuidado a ambos menores de edad, explicó los protocolos que activaron al conocer el caso.

“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del trágico hecho, se activaron de manera inmediata todos los protocolos establecidos por la normativa vigente y se notificó a los organismos competentes, con quienes la Fundación está colaborando de forma plena para esclarecer las circunstancias con total claridad y transparencia.”

Además, indicaron que las investigaciones han permitido esclarecer cómo ocurrió la tragedia y han podido brindar información de forma detallada a las autoridades. “Por respeto y protección a todos los afectados, se mantendrá la reserva de esta información“, agregaron.

Finalmente, aseguraron que la fundación asumirá toda la responsabilidad que las autoridades determinen, “con la convicción de que nada podrá mitigar la profunda tristeza y reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la niñez”.