Ataque armado en La Inmaculada, en Soledad, dejó a una pareja muerta y un herido

Imagen de referencia. Las víctimas se movilizaban en un motocarro por el barrio La Inmaculada. Foto: Alcaldía de Soledad

Las autoridades confirmaron la muerte de Yormaliz Rivas, una de las personas que resultó herida en el ataque armado que se registró el pasado viernes 7 de noviembre, en el barrio La Inmaculada de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró la carrera 13B con calle 57, cerca de la Terminal de Transporte. Sujetos armados interceptaron un motocarro, en el que se movilizaba una pareja y dispararon directamente contra los pasajeros.

En el lugar falleció Ronald Javier Molinares Ospina, de 41 años, mientras que William Sánchez Acuña, de 54 años, fue trasladado a la Clínica AgrupaSalud de Soledad.

Algo similar ocurrió con Yormaliz Rivas, quien fue remitida a la Clínica Murillo en Barranquilla, donde finalmente se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas, este fin de semana.

De Rivas se conoce que tenía 27 años, era venezolana y pareja de la persona que falleció, Ronald Molinares. En el momento del ataque, se alcanzó a bajar del motocarro e intentó refugiarse en una vivienda, pero fue alcanzada por los disparos.

La persona herida, que sería residente de dicha casa, recibió un disparo en el abdomen, pero hasta el momento no se conoce su estado de salud.

Miembros de la Sijín y de la Sipol hicieron la inspección de los dos cuerpos, así como anunciaron que realizan entrevistas y rastreo de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables del ataque sicarial.