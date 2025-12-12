Por el partido Junior vs. Tolima, Transmetro habilitará servicios adicionales; así operarán

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez tiene la capacidad de albergar a 60.000 espectadores. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Este viernes 12 de diciembre se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla el partido de ida de la final de la Liga Betplay, que se juega entre el Junior y el Deportes Tolima. Ante la masiva asistencia que se espera, Transmetro anunció desvíos, así como servicios adicionales que estarán disponibles para quienes salgan del Roberto Meléndez.

Cambios en el horario de operación de Transmetro

El sistema indicó que las rutas troncales y alimentadoras operarán en el horario habitual de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., pero una vez finalizada la operación seguirán operando los servicios adicionales que se habilitaron alrededor del estadio para movilizar a las personas que asistirán al encuentro deportivo.

Desvíos de rutas de Transmetro

Debido al operativo de seguridad que se desplegó por el partido de fútbol, se anunciaron cambios que comenzarán a operar desde las 4:00 p.m. hasta que finalice la operación de este viernes 12 de diciembre en dos rutas: A2-1 Hipódromo y A6-6 Ciudadela, que operarán de la siguiente forma.

A2-1 Hipódromo

El recorrido será: Calle 45 – doble oreja Puente Av. Circunvalar – Calle 45 – Av. Las Torres – Av. Circunvalar – Carrera 35B – Calle 30 – Carrera 30 – Calle 18 – Carrera 19 – Calle 23 – Carrera 26 – Calle 24 – Carrera 30 – Calle 30 – Calle 19 – Av. Circunvalar – Av. Las Torres – Calle 46 – Carrera 1E – Calle 45.

Paraderos omitidos:

Calle 45 con carrera 1 Metrocentro

Av. Las Torres con calle 45 (lado norte)

Calle 45D con carrera 1 (Conj. Res. Metrocentro)

Carrera 1E con calle 45H (frente a Bloque 159)

Av. Las Torres frente al No. 45H-42 (lado sur)

A6-6 Ciudadela

El recorrido será: Estación Joaquín Barrios Polo – Calle 45 – Av. Las Torres – Carrera 6 sur – Calle 49 – Av. Circunvalar – Calle 51B – Carrera 10 sur – Calle 49 – Carrera 1 sur – Calle 47 – Carrera 2E – Calle 45 – Estación Joaquín Barrios Polo. (Se omiten los tramos Calle 47 – Carrera 7 sur – Calle 46 – Carrera 1E).

Paraderos omitidos:

Calle 47 No. 3A sur – 18

Calle 47 con carrera 6D sur

Carrera 7 sur No. 46-29

Calle 46 con carrera 1 sur (esquina)

Carrera 1E con calle 46K

Calle 47 con carrera 2G

Servicios adicionales por partido Junior vs. Tolima

Al igual que se ha hecho en otros eventos masivos, Transmetro indicó que despachará buses desde la estación Joaquín Barrios Polo, en sentido sur-norte, que pararán en todas las estaciones hasta la del Joe Arroyo, donde finalizará la operación.

Este servicio no tendrá conexiones con rutas alimentadoras. De igual forma, el sistema señaló que no se permitirá que los pasajeros se suban en otras estaciones diferentes a la mencionada.