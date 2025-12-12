Alerta en Antioquia por guerras de bengalas; un nuevo caso se presentó en Rionegro

El enfrentamiento habría sido promovido por un establecimiento comercial. Foto: Captura de pantalla

Las alarmas están encendidas en Antioquia ante una nueva “guerra de bengalas” que esta vez se registró en el barrio el Porvenir de Rionegro, en el que estuvieron involucradas cuatro personas. Se anunciaron sanciones desde la alcaldía.

El hecho se conoció por un video difundido en redes sociales, en el que se ve cómo los involucrados se lanzan pólvora en medio de una avenida mientras se ríen. En las imágenes se ve que uno de los hombres alcanza a ser impactado en la cabeza por una de las chispas, así como una mujer que participa es alcanzada por una bengala y, aunque se asusta, no resulta afectada.

Habitantes de la zona señalaron a medios locales que el enfrentamiento habría sido promovido por los dueños de un establecimiento que buscaban viralizar las imágenes para promover el negocio, lo que ha causado la indignación de la comunidad.

Ante lo ocurrido, la alcaldía de Rionegro señaló que los involucrados ya ofrecieron disculpas públicas, pero enfrentarán sanciones por el uso indebido de pólvora en espacio público.

De igual forma, se investiga si en medio de la guerra de bengalas participaron menores de edad, lo que podría agravar la situación de los involucrados.

Este no es el primer caso de este tipo que se registra en el departamento. El pasado 7 de diciembre, día de las velitas, una guerra de bengalas se registró en el corregimiento de Santa Isabel, en Remedios, que provocó quemaduras a una mujer que no estaba involucrada, por lo que la gobernación ofreció una recompensa por información de las personas que participaron en el reprochable hecho.

En lo que va del mes se han registrado 63 personas quemadas con pólvora en Antioquia, según la gobernación, de las cuales 19 han sido menores de edad, mientras que seis han tenido amputaciones. Adicionalmente, se destaca ue 33 de los casos se han presentado en Medellín.