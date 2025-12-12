Inaugurarán rueda de la fortuna “Luna del Río” en el Malecón de Barranquilla

El acto inaugural será a las 5:00 p.m. de este sábado 13 de diciembre y operará de continua tras su apertura. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En Barranquilla inaugurarán la “Luna del Río”, una rueda de la fortuna ubicada en el sector de recreación y deporte del Gran Malecón. El acto de apertura será este sábado 13 de diciembre a las 5:00 p.m.

“La luna del Río va a permitir que en esta ciudad lleguen 300 mil visitantes o 400 mil visitantes al año nuevos que no llegaban, y que van a llenar nuestros hoteles, van a llenar nuestros restaurantes, van a llenar nuestros centros comerciales y van a caminar muchísimo por nuestro Malecón”, dijo el alcalde, Alejandro Char.

La administración explicó que el proyecto busca ampliar la oferta turística del Malecón y atraer más visitantes a la ciudad. Además, informaron que el acceso se realizará a través de una plaza diseñada para movilizar grandes flujos de personas sin congestiones. Las boletas las podrán adquirir en la taquilla del lugar o a través de TuBoleta.com para ingresar el mismo día de la compra.

La alcaldía confirmó que el nuevo atractivo turístico operará de forma continua tras su inauguración de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y los lunes no funcionará porque le harán mantenimiento. Además, darán a conocer las tarifas para días de semana y fines de semana para el ingreso de barranquilleros y visitantes.

La rueda, que fue fabricada por la empresa italiana Fabbri Park y ensamblada durante los últimos meses, tiene 65 metros de altura y pesa 240 toneladas, cuenta con 44 cabinas climatizadas con capacidad para seis personas cada una y construida en acero estructural de alta resistencia con estándares de seguridad certificados. La operación será diaria con una duración de 14 a 18 minutos con vista hacia río Magdalena y la ciudad y mantendrá un sistema de rotación constante que facilite el ingreso simultaneo de los visitantes.

Entre las restricciones dispuestas por el operador están: el ingreso de menores de 5 años, mujeres en estado de embarazo, personas con enfermedades cardíacas o marcapasos, ni personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto y no permitirán el ingreso de mascotas, alimentos ni bebidas alcohólicas.

Las personas con movilidad reducida deberán informar al operario al momento de la compra del tiquete y el ingreso estará sujeto a viabilidad técnica y condiciones de seguridad, además de que deberán estar acompañados para que los asistan durante el acceso y el descenso.

Un proyecto de expansión turística del Gran Malecón

La Luna del Río se integra al proceso de transformación del Gran Malecón como eje turístico de la ciudad y es una pieza central de la apuesta de la administración para seguir consolidando a Barranquilla como un referente turístico a nivel nacional. Además, en su momento de presentación el alcalde explicó que este atractivo busca fortalecer la relación de la ciudad con el río Magdalena, una apuesta que ha crecido con la recuperación de espacio público, zonas verdes y nuevos corredores peatonales.

Junto a la rueda adecuaron nuevas zonas de circulación y una plaza frente al río. Estos espacios están diseñados para actividades culturales, encuentros familiares y eventos que hacen parte de la agenda del Gran Malecón.

“Como nuestro Gran Malecón, la Luna del Río, así como el Caimán del Río y todo lo que significa el progreso de esta ciudad, su crecimiento, su cultura, su tradición, llegó por el río. Entonces, aquí tenemos a nuestra Luna del Río, yo espero que antes de 45 días la tengamos en prueba, pero -sin duda alguna- será una razón más para venir a Barranquilla, para disfrutar de Barranquilla y para conocer a Barranquilla”, indicó Char en el momento en que anunciaron el proyecto.

El Distrito precisó que el proyecto fue financiado con recursos públicos, en el que invirtieron $55 mil millones, y que buscan dinamizar la actividad económica, especialmente en el comercio, la gastronomía, el transporte y el sector hotelero.

Por su parte, el presidente de la junta de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi, expresó que hay alta expectativa en el sector turístico frente a la nueva atracción. “Todo lo que podamos hacer para atraer nuevos turistas es bienvenido. Estos turistas no solo llegarán a la ciudad, sino a los otros municipios”, precisó.

¿Dónde están los alumbrados navideños en el Gran Malecón?

Desde el viernes 5 de diciembre encendieron oficialmente el alumbrado de la temporada navideña en el Gran Malecón. Este espacio que cuenta con cuatro unidades funcionales con zonas culturales, deportivas, parques infantiles, plazoletas gastronómicas, área para mascotas y espacios para eventos masivos, ahora cuenta con diferentes iluminaciones que funcionan como eje del recorrido navideño.

La instalación de este año destaca por siete árboles de 14 metros de altura, en el sector de la estatua de Sofía Vergara ubicaron 20 árboles pequeños y otras figuras típicas como ángeles, bastones, paletas, y túneles de luz que completan la experiencia.

Entre las novedades está el árbol tejido Somos Barranquilla, de siete metros de altura y cuatro de base, que fue elaborado por 35 integrantes del Club Tejedoras de Barranquilla. La estructura fue hecha con 350 grannys, pequeños cuadros de tejido que representan historias y memorias locales.

También están otros sitios turísticos como la Ventana al Mundo que está iluminado con el árbol más grande del país y rodeado de otras figuras representativas de la navidad.