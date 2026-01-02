Transportadores piden aumento de COP 400 al transporte público en Barranquilla

Imagen de referencia. Inicialmente se habló de un aumento de COP 200, pero el Área Metropolitana de Barranquilla evalúa el aumento. Foto: Área Metropolitana de Barranquilla

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) continúa en el estudio de cuánto aumentará el pasaje del transporte público en la región, pese a que el año pasado había acordado con los transportadores un aumento del COP 200. Esto se debe a las nuevas condiciones que se plantearían con el aumento del 23 % del salario mínimo.

“El Área Metropolitana no tiene en este momento una tarifa definida. Estamos ajustando el estudio de la canasta de costos del sector transporte con el incremento del salario mínimo y en los próximos días daremos a conocer la tarifa oficial, una vez sea aprobada por la Junta Metropolitana”, dijo a El Heraldo Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla.

Sobre el aumento, Giovanny Ramos, presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano por Buses y Busetas del Atlántico, indicó a Caracol Radio que se aplazó el ajuste, que debió comenzar el primero de enero, debido a que se debe tener en cuenta varios factores. Por esto mismo, ellos están proponiendo que el aumento sea de COP 400.

“En este momento estamos a la espera de que la Junta Directiva del Área Metropolitana se reúna para tomar una decisión. A nivel nacional, no solo en Barranquilla, se está planteando un incremento de 400 pesos, ya que el aumento del 23,7 % del salario mínimo se ha convertido en el factor que más impacta los costos fijos de operación del transporte”, añadió Ramos

Sumado a esto, el dirigente indicó que solicitan integrar ese monto al pasaje no solo por el salario mínimo, sino también por el aumento que se hizo de COP 90 en la gasolina corriente y de COP 99 en el diésel, que también toca a los transportadores.

Las condiciones han alertado a la ciudadanía, que advierte que un aumento tan grande en el pasaje afecta al bolsillo de los ciudadanos, pues si bien subió el salario mínimo, tienen otros gastos por cubrir de la canasta familiar.

Actualmente, el pasaje del transporte público en Barranquilla está en COP 3.300 entre semana y COP 2.400 domingos y festivos. De aprobarse la propuesta de los transportadores quedará en COP 3.700 y COP 3.800. Resta esperar que decide la junta del Área Metropolitana de Barranquilla.