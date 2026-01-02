Accidente de bus en vía Sabanalarga - Medellín dejó 20 heridos, ¿qué pasó?

Los heridos más graves fueron trasladados a Santa Fe de Antioquia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 2 de enero sobre la vía Sabanalarga - Medellín, en el que un bus de servicio público se volcó, dejando como resultado 20 personas con heridas leves.

Lea: Regalarán viaje a familia caleña que salió a correr con avión de cartón en Año Nuevo

Según informó el comando de Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia, el vehículo se volcó a un lado de la carretera, en jurisdicción del municipio de Olaya, y chocó contra varios árboles de la zona que impidieron que cayera a un abismo.

En el hecho, 20 de los 37 pasajeros que iban en el bus resultaron heridos, por lo que los cuerpos de socorro los trasladaron a centros asistenciales de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya para las correspondientes valoraciones.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Olaya nos reporta accidente por volcamiento de bus en la vía Olaya - Sucre, sector de La Uvera, que cubría la ruta Sabanalarga - Medellín.



La emergencia es atendida por bomberos del municipio de Olaya. Hasta el momento se… — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) January 2, 2026

Según mencionó el alcalde de Olaya, Antioquia, Jesús David Hernández Londoño, los más graves fueron enviados a Santa Fe de Antioquia. Sumado a esto, agradeció el apoyo de los cuerpos de socorro de los municipios vecinos para la atención de los heridos y la logística de la atención de la emergencia.

Le puede interesar: Globo de mecha habría causado incendio que afectó cuatro viviendas en Rionegro, Antioquia

En la zona hicieron presencia autoridades de tránsito, quienes señalaron que adelantan las investigaciones para determinar qué causó el accidente del bus de la empresa Sotraurabá que iba de Sabanalarga hacia Medellín.

“No sabemos todavía, no tenemos información clara que esclarezca qué fue lo que ocurrió”, mencionó el alcalde Hernández.

Ante lo ocurrido, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) recomendó a los conductores que deban transitar por la zona a hacerlo con precaución y siguiendo las indicaciones del personal en la vía, debido a que por el accidente se derramó sobre la carretera parte del combustible del bus.