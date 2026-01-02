Regalarán viaje a familia caleña que salió a correr con avión de cartón en Año Nuevo

La familia salió a correr bajo un avión de cartón en Año Nuevo. Foto: Captura de pantalla

Una cómica escena de Año Nuevo, que protagonizó una familia caleña, terminó no solo haciéndose viral en redes sociales, sino que además cumpliéndoles una de las metas que se propusieron para este nuevo año.

En un video difundido en redes sociales, el primero de enero, se ve a una familia salir a correr, no con una maleta, como señala el agüero, sino debajo de un avión hecho de cartón y con el logo de Avianca, alrededor del conjunto residencial en el que el grupo de personas recibía el año.

Las imágenes fueron ampliamente difundidas en redes sociales con el mensaje: “Colombia es mucho ambiente para perderse un Año Nuevo”.

Tras conocerse las imágenes, la aerolínea publicó un mensaje en redes sociales en el que menciona que buscaba a las personas que protagonizaron el video. “Este avión ya le está dando la vuelta al mundo y nosotros estamos buscando a su tripulación”.

Sumado a esto, mencionaron que los esperan el 6 de enero con el avión para cumplirles el sueño de hacer el viaje que se propusieron como meta para este año.

“¡A la familia que creativamente manifestó un 2026 con nosotros, le tenemos un reto! Los esperamos el 6 de enero en el aeropuerto de su ciudad. No olviden llevar el avión y las ganas de volar”, indica el mensaje de Avianca.

La familia apareció y aceptó la invitación de Avianca a través de otro mensaje en redes sociales, en el que mencionaron: “¡Aceptamos el reto! Somos de Cali y nos veremos este 6 de enero en el aeropuerto, con el avión listo para despegar”.