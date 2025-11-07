Trasladaron a docentes que fueron amenazados en Soledad, Atlántico

Las autoridades investigan cuáles son las causas de las amenzas a los docentes. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

En el municipio de Soledad, Atlántico, varios docentes de los colegios Villa María y Gabriel Escorcia Gravini han sido objeto de amenazas, según informaron las autoridades locales. El temor es por un panfleto en el que se incluyeron al menos ocho profesores, con la advertencia “educación o plomo”. La alcaldía activó medidas de seguridad especiales.

Sobre lo ocurrido, la secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa, informó que los docentes señalados fueron reubicados temporalmente como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones.

La administración municipal también indicó que convocó un consejo de seguridad en el que participaron representantes de la Policía del Distrito 6, la Sijín, el Gaula y la Policía de Infancia y Adolescencia.

El panfleto fue difundido el miércoles y, como respuesta, el municipio reforzó la vigilancia en los entornos escolares y solicitó a las autoridades investigar su autenticidad y procedencia.

Por su parte, la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los profesores y defender el derecho a la educación como “territorio de paz”.

Las autoridades locales manejan varias hipótesis sobre los autores de las amenazas. Entre estas, investigan la posible relación del panfleto con las disputas entre bandas por el control territorial y las rentas ilegales, así como posibles acciones de presión contra los profesores.

Finalmente, la alcaldía indicó que realiza acompañamiento psicosocial para docentes y estudiantes de las instituciones que aparecieron en el panfleto. El municipio señaló que mantendrá seguimiento hasta que se aclare la situación y se garantice su seguridad.