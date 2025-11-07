Hallaron el cuerpo del hombre desaparecido en accidente de lancha en Lago Calima

Al parecer, gran parte de las personas que se encontraban en la lancha no llevaban puesto el chaleco salvavida Foto: Getty Images/iStockphoto - anamejia18

Luego de cuatro días de búsqueda, los cuerpos de rescate confirmaron el hallazgo del empresario Juan Carlos Rivera Gómez, quien desapareció en medio del volcamiento de una lancha en el Lago Calima, en el Valle del Cauca.

Tras el volcamiento de la lancha, en la que iban 14 personas, miembros de los Bomberos de Calima, Buga, la Policía Nacional, la defensa Civil, la Cruz Roja y operadores turísticos de la zona, trabajaron en la búsqueda de Rivera Gómez, con la coordinación de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca.

Según explicó Diego Vásquez, coordinador Operativo de Defensa Civil, tras la recuperación del cuerpo, las autoridades pertinentes “se encargarán de las investigaciones para esclarecer el caso”. De igual forma, envió un mensaje de solidaridad con la familia.

¿Cómo fue el accidente?

Durante un paseo familiar, en una lancha privada, sobre el Lago Calima, la embarcación perdió estabilidad y se volcó con 14 personas a bordo. Pescadores y cuerpos de socorro lograron rescatar a 12 personas con vida. Rivera Gómez desapareció, mientras que Jazmín Astrid Rivera Barrios, prima del empresario caleño, fue hallada muerta el mismo día del accidente.

Ante el hecho, los organismos de socorro hicieron un llamado a acatar las recomendaciones de los operadores turísticos, así como enfatizaron en el uso del chaleco, dado que los pasajeros de la embarcación accidentada no lo llevaban.

“Reiteramos nuestro compromiso en hacer las recomendaciones y acatar el uso del chaleco salvavidas, conocer las condiciones del lago y las recomendaciones que se emiten desde los operadores turísticos y la Defensa Civil Colombiana”, añadió Vásquez.