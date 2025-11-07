Incendio en Barbosa consumió 6 locales comerciales y 12 vehículos de parqueadero

Imagen de referencia. En la atención de la emergencia participaron Bomberos de Girardota. Foto: Bomberos Oficiales de Bogotá

Un grave incendio que se registró el pasado jueves 6 de noviembre, en el barrio La Esmeralda de Barbosa, Antioquia, dejó como resultado seis locales comerciales afectados y una docena de vehículos calcinados.

Las llamas iniciaron en el parqueadero ubicado sobre el sector de La Y, y fueron identificadas rápidamente por la comunidad que intentó controlarlas, mientras llegaron los bomberos, pero las llamas se dispersaron rápidamente en el sector.

“Se inician labores de mitigación, utilizando dos líneas de ataque directo, utilizando hidrantes cercanos al establecimiento y se envían seis unidades para iniciar la intervención”, explicó Yeni Jaramillo, integrante del cuerpo de Bomberos de Barbosa.

Para controlar el fuego se necesitó el apoyo del cuerpo de Bomberos de Girardota, que acudió por falta de maquinaria de atención en Barbosa. Sin embargo, los bomberos locales lograron mitigar las llamas en un 80%.

Sobre lo ocurrido, Juan David Rojas, alcalde de Barbosa, agradeció el apoyo de la unidad de Girardota y anunció la llegada de un nuevo camión al municipio, gestionado con la Gobernación de Antioquia, para fortalecer la atención de emergencias en el municipio.

“En días anteriores firmamos un convenio con el Dagran y la Gobernación de Antioquia, para que nuestro cuerpo de Bomberos pueda tener una nueva máquina y podamos atender cualquier tipo de eventos”, añadió el mandatario.

En el convenio, el Dagran aportará COP 94.200.000, la Dirección de Asuntos Institucionales de la gobernación COP 280.000.000, mientras que la Alcaldía de Barbosa pondrá COP 25.000.000. El plazo límite para el desembolso del dinero será de siete meses a partir de la celebración del convenio.