Tres hombres agredieron a un agente de tránsito durante desfile de carnaval en Salgar

Un agente de tránsito fue agredido por tres hombres en el corregimiento de Salgar, municipio de Puerto Colombia, Atlántico, durante un desfile de la coronación de la reina. El hecho ocurrió el sábado 24 de enero mientras el funcionario realizaba labores de control de movilidad en el evento.

La agresión quedó registrada en un video que fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el agente es golpeado de forma reiterada con puños, patadas y un casco de motocicleta.

Según la información preliminar, los agresores intentaron atravesar en motocicletas por una de las vías por donde avanzaba el desfile. Al recibir la orden de no continuar, se produjo una discusión que derivó en una riña y posteriormente en el ataque contra el agente.

La situación, que generó momentos de tensión entre los presentes, fue controlada con ayuda de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes capturaron a los tres presuntos agresores en el lugar. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde permanecen a la espera de la audiencia de legalización de captura.

Por su parte, el agente de tránsito fue auxiliado y trasladado a un centro asistencia, donde recibió atención médica. Luego, fue remitido a Medicina Legal para la valoración correspondiente a las investigaciones.

La secretaria de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia rechazó el ataque contra el personal de movilidad. “Rechazamos de manera categórica los actos de irrespeto y agresión ocurridos ayer contra los agentes y guías de movilidad durante el recorrido del desfile de la Coronación de la Reina”, expresó la secretaria de Tránsito, Ofelia Murillo.

Además, señaló que los funcionarios se encontraban cumpliendo su labor en el evento e hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a la autoridad. "Durante el recorrido del desfile de la coronación de la reina estos funcionarios cumplían su labor garantizando la seguridad vial, el orden y el bienestar de los asistentes. Ninguna forma de violencia o descalificación es aceptable. Reiteramos nuestro respaldo al personal de movilidad", agregó la funcionaria.