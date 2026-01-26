Investigan muerte de mujer hallada en su casa en San Gil, Santander

El cuerpo de la mujer fue trasladado a Medicina Legal. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran consternación hay en el municipio de San Gil, en Santander, por el hallazgo del cuerpo sin vida de Lía Triana, quien fue encontrada por su familia muerta, en extrañas circunstancias, dentro de su vivienda, en el barrio Villa Olímpica.

Lea: Identifican a víctimas de masacre en Cesar, en vía a Catatumbo

La víctima es Lía Triana Badillo, de 38 años, quien en días anteriores había perdido comunicación con sus familiares. Ellos mismos, luego de intentar comunicarse fallidamente con la mujer, se acercaron a su vivienda en la calle 13 con carrera 21, en busca de pistas sobre su paradero.

Ante la incertidumbre, decidieron entrar al lugar donde encontraron a la mujer sin signos vitales, por lo que llamaron a la Policía de Bucaramanga, que junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron el levantamiento y los actos correspondientes para su traslado a Medicina Legal.

Inicialmente, las autoridades no entregaron detalles de las condiciones en que fue hallado el cuerpo, ni las posibles causas de la muerte. Los resultados de la necropsia serán claves para determinar si hubo terceros involucrados en el fallecimiento.

Le puede interesar: Así se aplica el pico y placa en Cali este lunes 26 de enero

“Nos preparamos para la llegada de un ser, pero nunca para ver partir a un ser querido. No sé en qué momento pasan cosas así, pero hoy te doy las gracias, Lía Badillo Triana, porque desde el día uno me brindaste tu amistad. Sé la gran mujer que fuiste, alegre y luchadora. Solo le pedimos a Dios que te conceda el descanso eterno”, indicó uno de los allegados de la mujer a través de redes sociales.

El hecho generó tristeza y preocupación en la comunidad que espera claridad sobre las causas de la muerte de Triana.