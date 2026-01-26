Padre e hijo murieron tras explosión de artefacto en vía de Pailitas, Cesar; esto se sabe

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo, comerciante de la región, y su hijo Juan Diego. Foto: Archivo Particular

Un comerciante y su hijo murieron tras la detonación de un artefacto explosivo en una vía rural del municipio de Pailitas, Cesar, en la noche del sábado 24 de enero. El hecho ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo por una vía que comunica el corregimiento de Las Vegas.

Unidades de la Policía y el Ejército llegaron al lugar para asegurar la zona y adelantar las diligencias correspondientes. La explosión destruyó por completo el automotor y causó la muerte de ambos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo, comerciante de la región, y su hijo Juan Diego Arévalo, estudiante de psicología. Ambos oriundos del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que las investigaciones continúan con el apoyo de la Fuerza Pública. “De manera preliminar se presume que la explosión se dio dentro del vehículo; sin embargo, los expertos en explosivos de la Policía Nacional y el Ejército adelantan las diligencias correspondientes para determinar con exactitud lo ocurrido”, aseguró.

Las autoridades investigan si las víctimas habrían activado de forma accidental un artefacto explosivo instalado en la vía o si el vehículo habría tenido una carga explosiva en su interior.

Por su parte, la Personería municipal rechazó el atentado y pidió celeridad en las investigaciones. “Desde esta institución se solicita a las autoridades competentes —Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Fuerza Pública— investigar de manera pronta y diligente este acto que consterna a toda la comunidad. Asimismo, se exhorta al fortalecimiento de la presencia institucional en la zona rural y a la implementación de medidas de protección efectivas para la población”, se lee en el comunicado.

Y la Primera División del Ejército atribuyó el ataque de forma preliminar al frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Según la institución, el explosivo habría sido instalado como parte de acciones dirigidas contra la Fuerza Pública que realiza operaciones de control y protección de activos estratégicos en la zona.

Además, reforzaron su dispositivo operacional para identificar y ubicar a los responsables del atentado. “Este crimen constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos”, señaló el Ejército.