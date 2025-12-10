Motociclista agredió brutalmente a agente de tránsito que le impuso comparendo en Cali

Durante un operativo de control el motociclista golpeó en repetidas ocasiones al agente de tránsito hasta dejarlo en el piso. Foto: Archivo Particular

Un agente de tránsito resultó herido en Cali tras ser atacado por un motociclista mientras realizaba un operativo de control en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM). El hecho ocurrió en la tarde del martes 9 de diciembre cuando funcionarios de movilidad detenían a motociclistas que se desplazaban por el carril de bicicletas y les colocaban comparendos por cometer la infracción.

Según la información preliminar, durante la intervención de un agente de tránsito al notar la infracción del motociclista, el hombre arremetió contra el agente a puños, lo golpeó en repetidas ocasiones y lo dejó aturdido en el suelo.

El ataque quedó registrado en video por testigos que transitaban por el lugar. En las imágenes se observa al motociclista con el casco puesto, propinándole puños al agente. La agresión se detuvo tras la intervención de otro funcionario que logró apartar al atacante.

El agente herido fue trasladado a un centro asistencial donde se mantiene en observación médica. Mientras que el motociclista fue retenido y trasladado a una estación de Policía.

La Secretaría de Movilidad rechazó la agresión: “Este hecho refleja el comportamiento de algunos ciudadanos que insisten en incumplir las normas de tránsito y que, ante la actuación legítima de la autoridad, recurren a acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad en nuestras vías”.

Además, el gestor operativo del Cuerpo de Agentes de Tránsito, Jorge Vergara, reiteró la importancia del respeto a las normas y rechazó de forma contundente la agresión al funcionario. “Lamentable y repudiable la actitud de algunos ciudadanos que insisten en violar las normas de tránsito y terminar agrediendo a los agentes por cumplir su labor y proteger la vida de los caleños”, indicó Vergara.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, manifestó que el ataque se produjo en medio de un operativo desplegado por los alumbrados y en otras zonas de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las normas, entre ellos el uso correcto de los carriles exclusivos.

También, hicieron un llamado a la comunidad para que cumplan las normas y porten los documentos al día, además de actuar con respeto hacia la autoridad. “Recordamos que la violencia nunca será el camino y no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Nuestros agentes trabajan diariamente para proteger la vida en las calles y garantizar que todos los ciudadanos puedan desplazarse de manera segura”, agregaron en el comunicado.

En lo que va del año, según los registros de la secretaría de Movilidad, van 70 agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad, una cifra superior a los 45 casos del año pasado.