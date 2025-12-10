Así fue el rescate del niño de cinco años que pedía ayuda en la comuna 13 de Medellín

Imagen de referencia. El hecho ocurrió en el barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, en la comuna 13 de Medellín. Foto: Istock

Un niño de 5 años fue rescatado en el barrio Juan XXIII de la comuna 13 de Medellín luego de ser encontrado solo en una vivienda. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar al niño pedir ayuda.

Residentes del sector aseguraron que escucharon al menor de edad llorar y pedir ayuda desde el interior de la casa y dieron el reporte a una patrulla de vigilancia. Cuando los uniformados llegaron a la vivienda, confirmaron que el menor de edad se encontraba solo y no había información del paradero de sus padres. “De inmediato, una patrulla acudió al sitio y verificó que el niño estaba desprotegido, sin la presencia de un adulto responsable y en condiciones que ameritaban intervención urgente”, indicó la Policía en un comunicado.

El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumió el procedimiento, recibieron al niño y le brindaron acompañamiento. Posteriormente, coordinaron su traslado a la Comisaría de Familia de Emergencia, donde restablecieron sus derechos. Y el menor de edad quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

“El pequeño estaba completamente solo y sin saber dónde estaban sus padres, fue encontrado por la patrulla de la policía que de inmediato activó el protocolo de protección”, también indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

La Alcaldía resaltó que el caso fue atendido de manera prioritaria y en cumplimiento de los lineamientos de protección establecidos para situaciones de presunto abandono.

Además, la Policía reiteró su compromiso con la niñez y reiteró a la comunidad que en caso de conocer una situación en la que se ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes, lo reporten de inmediato a la línea 123.

“La institución reitera su compromiso de no dejar desamparado a ningún niño, niña o adolescente en el territorio nacional. Las labores preventivas, el contacto permanente con la comunidad y la acción decidida de nuestros uniformados permiten reaccionar a tiempo y proteger a quienes dependen de los adultos y del Estado para vivir en entornos seguros”, agregaron en el comunicado.

Un hecho similar se registró en noviembre en el que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encontró una niña de 4 años sola en una vivienda del bario Laureles. También, tras el llamado de vecinos, la Policía activó el protocolo de protección.