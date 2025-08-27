Un hombre murió tras el desplome de una casa en el barrio Olaya de Barranquilla

El desplome se registró sobre las 11:00 a.m. de este miércoles. Foto: Archivo Particular

Una persona muerta dejó el colapso de parte de una vivienda de tres pisos, en el barrio Olaya de Barranquilla, que se registró sobre las 11:00 a.m. de este miércoles 27 de agosto. La víctima fue Didier Menco Rojas, de 44 años, quien era el maestro de una obra que se realizaba en el lugar.

En el momento en el que se presentó el desplome sobre la calle 68C con carrera 28, Menco Rojas quedó bajo los escombros y pedazos de aluminio que cayeron del segundo y tercer piso.

El albañil estaría trabajando junto a otras personas en uno de los apartamentos de la edificación cuando se registró el desplome que se llevó gran parte de la fachada de la vivienda que se vio afectada.

Se confirma el fallecimiento de un hombre de 43 años tras el desplome de una casa de tres pisos en el barrio Olaya de Barranquilla. Didier Menco sería la identidad de la víctima, quien, se encontraba trabajando en la residencia cuando se presentó la caída. #VocesySonidos pic.twitter.com/MTFwrIMPM9 — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 27, 2025

Los vecinos señalaron a medios locales que escucharon un estruendo cuando se registró el colapso. “Vimos al señor tendido en el piso y, por los gritos, los vecinos tratamos de auxiliarlo. Pero después confirmaron que estaba muerto. Fue terrible ver cómo murió el señor, que era de los que se encontraban realizando labores de construcción”, aseguró a El Heraldo un habitante de la zona.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que los vecinos intentaron mover las láminas de aluminio y los escombros que cayeron sobre Menco Rojas, pero que, en el momento en el que llegaron a auxiliarlo, ya había fallecido. También resaltó que no hubo más personas lesionadas por la emergencia.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos señaló que se acordonó la zona para evitar otro accidente y recomendó a los ciudadanos transitar con cuidado por la zona, dado que aún se corre el riesgo de que se desplome otra parte de la vivienda.