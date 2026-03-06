Un muerto y cerca de 40 heridos dejó accidente de bus en Palmar de Varela, en Atlántico

Equipos de rescate atendieron a los pasajeros y trasladaron a varios lesionados a clínicas cercanas, después del bus volcado en la vía Barranquilla-Ponedera Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Barranquilla-Ponedera se volcó en la mañana de este viernes 6 de marzo en la Carretera Oriental, a la altura del municipio de Palmar de Varela (Atlántico). El accidente dejó una persona muerta y cerca de 40 pasajeros heridos, varios de los cuales tuvieron que ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad.

Lea también: Desmontaron glamping construido de forma ilegal en zona arqueológica de Medellín

De acuerdo con información preliminar, el vehículo transportaba alrededor de 40 pasajeros cuando ocurrió el siniestro. Al parecer, el conductor del bus hizo una maniobra para evitar chocar contra un motocarro, pero terminó volcándose a un costado de la carretera.

Los lesionados fueron atendidos inicialmente por equipos de emergencia que llegaron al lugar, mientras ambulancias los trasladaban a clínicas de Barranquilla, Malambo y Soledad. La persona fallecida sería el conductor del motocarro, quien habría quedado atrapado debajo del vehículo de transporte público.

Maniobra para esquivar motocarro

El director del Instituto de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, confirmó que las autoridades ya se encuentran verificando las circunstancias del accidente. “Tenemos un fallecido. Parece que un motocarro colisionó con el bus y lastimosamente ocurre este accidente. Estamos verificando la situación de los heridos”, explicó el funcionario a medios locales.

Le puede interesar: Madre murió al intentar salvar a su hija arrastrada por río en el Cañón del Micay, en Cauca

La situación fue atendida por la Policía de Tránsito y Transporte, mientras que las investigaciones para determinar las causas del accidente fueron asumidas por el Instituto de Tránsito del Atlántico.

Los heridos fueron trasladados a la Clínica Campbell de Malambo y a más centros asistenciales en Soledad y Barranquilla. Hasta el momento, la empresa Cootransoriente, propietaria del bus de transporte público, no se ha pronunciado frente a lo ocurrido.