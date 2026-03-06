Madre murió al intentar salvar a su hija arrastrada por río en el Cañón del Micay, en Cauca

Organismos de socorro y habitantes de la zona recorren las riberas del río en el corregimiento de El Plateado, en busca de la menor que fue arrastrada por la corriente. Foto: Bomberos El Tambo Cauca

Una tragedia tiene de luto al municipio de Argelia, en el suroeste del Cauca, debido a la muerte de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un río, mientras intentaba auxiliar a su hija, en el sector conocido como Las Tulpas, en el corregimiento de El Plateado.

El hecho ocurrió mientras la familia compartía en un balneario natural, ubicado a aproximadamente un kilómetro del casco urbano del corregimiento. Según versiones preliminares, la menor cayó a una zona profunda del afluente y fue rápidamente arrastrada por la corriente.

Este corregimiento forma parte de la zona del Cañón del Micay, una subregión del suroccidente del Cauca atravesada por varios afluentes que desembocan en el río Micay.

Intento de rescate

De acuerdo con información entregada por autoridades locales, la madre de la niña ingresó al agua en un intento desesperado por rescatarla, pero ambas terminaron siendo arrastradas por la fuerza del caudal.

Habitantes del sector lograron recuperar el cuerpo sin vida de la mujer, mientras organismos de socorro continúan la búsqueda de la menor de edad, río abajo, en compañía de habitantes de la zona.

Por su parte, el municipio activó el Comité Municipal de Gestión del Riesgo para coordinar las labores de búsqueda. En el operativo participan organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades señalaron que el aumento del caudal, producto de las recientes fuertes lluvias, ha dificultado las labores de rescate. Además, explicaron que el río El Plateado conecta con el San Juan del Micay, lo que amplía el área donde se realizan las operaciones de búsqueda.

Ante la tragedia, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para mantener precaución y evitar la visita de ríos y balnearios naturales del departamento, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando las crecientes pueden presentarse de manera repentina y poner en riesgo a quienes permanecen cerca de los afluentes.