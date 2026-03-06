Desmontaron glamping construido de forma ilegal en zona arqueológica de Medellín

El glamping se instaló en las inmediaciones del parque Arví, donde hay una posible presencia de restos, vestigios, piezas y estructuras antiguas. Foto: Alcaldía de Medellín

En el sector de La Cervecería, en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, las autoridades acompañaron el desmonte de un glamping que se había construido de forma ilegal dentro de una zona de protección arqueológica. La demolición se hizo luego de un proceso en el que se multó al dueño de la estructura.

De acuerdo con la alcaldía, se inició un proceso judicial en medio del cual se enviaron informes de la Secretaría de Gestión y Control Territorial a la Corregiduría y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en los que se detallaba que en el predio donde se encontraba el glamping no se podían entregar licencias por “la posible presencia de restos, vestigios, piezas y estructuras antiguas que constituyen patrimonio cultural”.

Ante esto, el corregidor de Santa Elena ordenó suspender la construcción, pero los dueños del hospedaje hicieron caso omiso y siguieron construyendo la cabaña. “Por esta razón, lo citamos a audiencia y se ordenó la demolición completa de la vivienda y una multa de 200 salarios”, dijo el corregidor de Santa Elena, Gustavo Adolfo Restrepo.

Esto provocó más procesos, la alcaldía incluyó más de 200 advertencias, así como la importancia del sector protegido cerca del Parque Arví por lo que finalmente se ordenó al propietario demoler las estructuras en pie y pagar una sanción de 200 salarios mínimos.

Sobre el proceso, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, indicó que “nuestro objetivo es prevenir afectaciones en suelos donde la norma es clara y no permite construir. Solo este año se han ordenado 11 remociones en el corregimiento”.

De igual forma, desde la administración recordaron que “cualquier intervención urbanística en estos suelos está restringida, ya que la finalidad es preservar valores culturales, ambientales y estratégicos; la presión por construcciones irregulares puede generar impactos irreversibles”.