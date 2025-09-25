Van nueve muertos tras ingerir de alcohol adulterado en El Boliche, Barranquilla

Imagen de referencia. El licor que bebieron las personas intoxicadas es hecho con restos de Whisky y metanol o alcohol para madera y agua. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cifra de personas afectadas tras la intoxicación masiva que se presentó en el sector de El Boliche, en el mercado de Barranquilla, aumentó en la tarde de este miércoles 24 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, en total fueron nueve personas muertas y al menos seis más afectadas, de las cuales tres se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Lea: Operativo en Cundinamarca terminó con la liberación de secuestrados por extorsión

De lo que ocurrió se sabe que habitantes de calle y otras personas del mercado habrían llegado al lugar donde se encontraba Nicolás Manuel Medrano, conocido como “El químico”, el hombre señalado de vender el licor adulterado y quien también murió. Allí, las víctimas habrían ingerido “Cococho”, una bebida que es producto de la combinación de whisky con metanol o alcohol para madera y agua.

Es una reconocida bebida que se consume en la zona y en lugares populares, que se puede conseguir entre los $2.000 y los $12.000, dependiendo de la calidad de la producción del licor.

Las primeras víctimas se registraron en la tarde del pasado martes 23 de septiembre, entre los que estaba Medrano y otros hombres que alcanzaron a llegar al Nuevo Hospital de Barranquilla. En la madrugada se hallaron muertos en bancas de calle a un hombre y una mujer, mientras que en el transcurso de la mañana se confirmó la muerte de otras tres personas.

Le puede interesar: Finalizó el rescate de los 23 mineros atrapados en socavón en Segovia, Antioquia

Sumado a ello, las autoridades confirmaron que hay seis personas más afectadas, de las cuales Pedro Pablo Capachero Caraballo, una mujer no identificada y Aníbal Rivero Brochero están en cuidados intensivos, mientras que Ana Cecilia Céspedes, Eliberto de León y Rafael Eduardo De Alba Fontalvo siguen en observación.

“Hemos alertado a todas nuestras patrullas, a todo el personal que se encuentra en calle, para que hagamos un trabajo diferencial en este sector y con habitantes de calle para poder determinar si algunos están consumiendo licor, para que no se nos incremente el número de personas fallecidas”, señaló en la mañana el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Edwin Urrego.

Las autoridades han advertido que en la ciudad se han enfrentado con operativos la producción de licor ilegal, que se realiza sin condiciones de seguridad y que en el pasado ya ha causado graves emergencias, como en 2004, cuando 19 personas murieron y al menos 54 resultaron lesionadas por el consumo de una bebida similar.