Operativo en Cundinamarca terminó con la liberación de secuestrados por extorsión

El grupo delincuencial, integrado por cinco personas, se hacía pasar por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Redacción Bogotá
24 de septiembre de 2025 - 11:30 p. m.
Presentan antecedentes por varios delitos.
Foto: Gobernación de Cundinamarca
Con videos amenazando con arma a sus víctimas, quienes estaban sometidas y exigiendo $420 millones para liberarlos, cinco delincuentes terminaron capturados en flagrancia en los municipios de Quebradanegra y Útica, Cundinamarca.

Gracias a la información de la comunidad, la Policía del departamento desplegó un plan candado, logrando ubicar a los responsables quienes se hacían pasar por el frente 36 de las disidencias de las Farc para cometer varios delitos.

Durante el operativo, las víctimas que fueron llevadas cuando se movilizaban en un vehículo por la vereda Santa Bárbara, de Quebradanegra, fueron encontradas atadas de pies y manos, logrando ser liberadas.

Asimismo, la camioneta hurtada fue recuperada y las autoridades incautaron un revólver calibre 38 con munición, dos motocicletas utilizadas para cometer los ilícitos, cuatro teléfonos celulares y un computador portátil.

Los capturados presentan un amplio prontuario delictivo por delitos como extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico de armas y estupefacientes, uso de documento falso e inasistencia alimentaria.

Los cinco individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Redacción Bogotá

Redacción Bogotá

