Operativo en Cundinamarca terminó con la liberación de secuestrados por extorsión

Presentan antecedentes por varios delitos. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con videos amenazando con arma a sus víctimas, quienes estaban sometidas y exigiendo $420 millones para liberarlos, cinco delincuentes terminaron capturados en flagrancia en los municipios de Quebradanegra y Útica, Cundinamarca.

Lea más: Cundinamarca construirá 47 aulas para educar y reforestar con especies nativas

Gracias a la información de la comunidad, la Policía del departamento desplegó un plan candado, logrando ubicar a los responsables quienes se hacían pasar por el frente 36 de las disidencias de las Farc para cometer varios delitos.

Durante el operativo, las víctimas que fueron llevadas cuando se movilizaban en un vehículo por la vereda Santa Bárbara, de Quebradanegra, fueron encontradas atadas de pies y manos, logrando ser liberadas.

Asimismo, la camioneta hurtada fue recuperada y las autoridades incautaron un revólver calibre 38 con munición, dos motocicletas utilizadas para cometer los ilícitos, cuatro teléfonos celulares y un computador portátil.

Llegaron de fuera buscando cómo delinquir en #Cundinamarca. Lo intentaron mediante la modalidad de falso servicio, en una vía de la vereda Santa Bárbara del municipio de #Quebradanegra. Encañonaron y amarraron a la tripulación de un vehículo, exigieron dinero para liberarlos, se… pic.twitter.com/sZeE8etTI5 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 20, 2025

Los capturados presentan un amplio prontuario delictivo por delitos como extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico de armas y estupefacientes, uso de documento falso e inasistencia alimentaria.

Más noticias: Más de 40 mil menores en Bogotá aún no han sido vacunados contra el VPH

Los cinco individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.