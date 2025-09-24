Finalizó el rescate de los 23 mineros atrapados en socavón en Segovia, Antioquia

Las autoridades lograron el rescate de los 23 mineros atrapados el pasado lunes por el colapso de la entrada a un socavón. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Nacional Minera (ANM) confirmó que se finalizaron los trabajos de rescate de los 23 mineros que desde el pasado lunes 22 de septiembre se encontraban atrapados dentro de un socavón de la mina de La Reliquia, en la que se presentó un derrumbe que taponó el ingreso.

Lea: Lo que se sabe del asesinato de joven líder del Centro Democrático en Chigorodó

En el transcurso del día, las autoridades adelantaron las labores para terminar de sacar la mitad de material que restaba quitar de la zona para permitir la salida de los mineros, que estaban a más de 80 metros de profundidad, y activar el protocolo de seguridad para la salida de los mineros.

En la primera fase fueron rescatados siete de los sujetos atrapados, en la segunda fase salieron seis más y finalmente, en la tarde de este miércoles, se confirmó la extracción de los últimos diez.

Atención: la ANM da a conocer las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros de la mina La Reliquia en Segovia, evacuados con vida tras permanecer atrapados bajo tierra.



Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/l5QlOr1oqR — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 24, 2025

Los mineros fueron recibidos con aplausos de sus familiares, quienes desde el momento que se registró la emergencia hicieron presencia en la zona. Los hombres fueron sacados de la zona con gafas especiales, así como fueron hidratados y revisado por miembros de unidades de socorro que confirmaron que se encuentran en condiciones de salud estables.

Le puede interesar: Bus se incendió en el norte de Barranquilla; investigan falla mecánica

El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, indicó que fue vital que a los mineros se les pudiera entregar alimentos y mantas, así como la constante comunicación con sus familiares fue vital para mantener la calma durante el rescate.

Los trabajos en la zona se dificultaron debido a las condiciones del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos. La emergencia fue atendida por la empresa Aris Mining, propietaria de la mina, organismos de socorro de la región y equipo de salvamento minero de la ANM.