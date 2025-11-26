Descarga eléctrica dejó una turista muerta y tres heridos en el embalse de El Peñol

Imagen de referencia. Según las autoridades, uno de los pasajeros tocó un cable y esto habría generado la descarga eléctrica a los demás ocupantes. Foto: Alcaldía de Guatapé

Una emergencia se registró en el embalse Peñol-Guatapé, en el oriente antioqueño, tras la muerte de una turista dominicana por una descarga eléctrica este miércoles 26 de noviembre. En los hechos también resultaron heridas tres personas más.

Según la información preliminar, la embarcación en la que se movilizaban se aproximaba al muelle e ingresó en una zona en la que habían cables de energía a baja altura. Uno de los pasajeros habría intentado sostenerse y tomó uno de los cables, generando la descarga que afectó a los demás ocupantes.

La víctima mortal fue identificada como Marlene Anatalia Canaan de Lora, de 45 años y de nacionalidad dominicana. Los organismos de socorro la trasladaron a ella y a los demás heridos al hospital San Juan de Dios de El Peñol pero la mujer no sobrevivió debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, entre los heridos está José David Lora, de 45 años y esposo de la víctima mortal, quien sufrió quemaduras en ambos brazos y una herida en la rodilla. César Estrella Paulin, de 26 años y Carlos Martínez Ureña, de 35, presentaron quemaduras superficiales y fueron atendidos en el centro médico.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si la altura de los cables cumplía las normas de seguridad y definir responsabilidades. Mientras que el cuerpo de la mujer permanece en Medicina Legal.