Pelea entre vecinos terminó con tres heridos con arma traumática en La Ceja

La mujer tuvo heridas en el pecho, mientras que otros dos hombres fueron lesionados en las extremidades. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hecho de intolerancia se registró el pasado lunes primero de septiembre en un conjunto residencial del barrio El Tambo, de La Ceja, en Antioquia, donde un sujeto, en medio de una discusión con una vecina, sacó un arma traumática y le disparó a las personas en el lugar.

Lea: Suspendieron a cinco operadores turísticos en Cartagena

El hecho quedó registrado en un video compartido en redes sociales en el que se ve a una mujer, que lleva un perro, discutir con un sujeto que en un principio le pide que se calme. El hombre retrocede unos pasos y saca un arma traumática de su bolsillo y comienza a disparar.

Testigos del hecho señalaron a Mi Oriente que tras los disparos con el arma de fogueo, tres personas resultaron heridas, entre las que se encuentran la mujer que discutía con el agresor, su esposo y otro hombre. La mujer tiene heridas en el pecho, mientras que los otros dos sujetos, en las extremidades.

Tres personas resultaron heridas en un ataque armado dentro de un conjunto residencial en el sector El Tambo, en La Ceja.



El presunto agresor fue detenido y la comunidad pide que el caso no quede en la impunidad. pic.twitter.com/3TcM46gopd — MiOriente (@MiOriente) September 2, 2025

Sumado a esto, se conoció que la mujer que acompañaba al agresor también le echó gas pimienta a los otros hombres. Una de las víctimas señaló al mismo medio que hicieron la denuncia ante la Fiscalía. "El señor está preso y ojalá no pase lo mismo que en Rionegro, donde se produjo un caso similar y el agresor quedó libre”.

Le puede interesar: Secuestraron al hijo de 17 años del gerente de la licorera del Cauca

El agresor presuntamente ha tenido problemas con otros vecinos, a los que ha señalado que es integrante de la banda delincuencial “El Mesa”, que opera en Bello, pero que se ha extendido a otras partes de Antioquia. Estos hechos también habrían sido denunciados ante las autoridades.

Tras lo ocurrido, la alcaldía de la Ceja rechazó lo ocurrido. “No se puede permitir que los conflictos entre ciudadanos se resuelvan mediante agresiones o intimidaciones. La Administración reiteró su compromiso con la convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la necesidad de reconocer y valorar las diferencias como base de una sociedad más justa y solidaria”.

De igual forma, solicitaron a las autoridades judiciales investigar a fondo lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes, para que, de esta forma, se “proteja la integridad y la vida de todas las personas”.