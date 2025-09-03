Asesinaron a firmante de paz en Cocorná; tenía impactos de bala y quemaduras

El firmante de paz fue encontrado cerca del río Cocorná. Foto: Camilo Galeano - Wikipedia

Cerca de un río de la vereda San Antonio del municipio de Cocorná, en Antioquia, las autoridades encontraron el cuerpo del firmante de paz Jhon Fader Santiago Galvis, quien además de múltiples heridas por arma de fuego tenía quemaduras, que al parecer habrían hecho con gasolina.

“Su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala y quemaduras que indicarían un intento de incineración. Según la comunidad, adelantaba de manera individual su proceso de reincorporación en esta región y no se tenía conocimiento de que hubiera tenido accidentes o altercados con alguna persona o grupo de la zona”, indicó Indepaz.

El cuerpo fue encontrado en la mañana del pasado martes 2 de septiembre por la comunidad, que informó del hallazgo del cuerpo con heridas en el pecho y extremidades. Sobre lo ocurrido, habitantes de la zona indicaron que se escucharon detonaciones en la madrugada.

Tras conocerse del asesinato, la Corporación Nacional de Reincorporación Comunitaria (CNRC) indicó que Santiago Galvis estuvo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Martín Villa, en Arauquita, Arauca.

Sumado a esto, la organización resaltó que “Jhon Fader no solo era un firmante, era un ser humano que decidió apostarle a la reconciliación para construir, junto a su familia y su comunidad, un camino de dignidad y de paz. Su asesinato es una herida abierta en el corazón del Acuerdo de Paz y una muestra dolorosa de la deuda que el Gobierno Nacional tiene con quienes confiamos en lo pactado en La Habana”.

Por su parte, el senador Omar Restrepo (partido Comunes) explicó que Santiago Galvis había llegado hace poco a la región para desarrollar un proyecto productivo. “Él estaba viviendo ahí, en ese territorio, y estaba desarrollando, adelantando sus proyectos de vida, y, pues, desafortunadamente, fue asesinado”.

De acuerdo con Indepaz, en lo que va corrido del año han asesinado a 30 firmantes de paz. De igual forma, resaltaron que en esta región antioqueña se encuentra el Clan del Golfo y bandas delincuenciales locales.

🔴 #FirmanteDelAcuerdoAsesinado



👥 Nombre: Jhon Fader Santiago Galvis

📆 Fecha: 02/09/25

📍 Lugar: Cocorná, Antioquia.



➡️ Jhon Fader Santiago Galvis era firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y estuvo vinculado al ETCR Martín Villa, ubicado en el municipio de Arauquita, Arauca.… pic.twitter.com/UdY6lwroQd — INDEPAZ (@Indepaz) September 2, 2025

El fin de semana, en el municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, se registró el asesinato del líder social Marco Antonio Suárez Arroyave, quien fue abordado por sicarios cuando se movilizaba en su motocicleta.

La víctima trabajó por 17 años a favor de la comunidad de la vereda El Tigre, así como hizo parte de organizaciones campesinas y del Movimiento Marcha Patriótica.