Bomberos de Cúcuta suspendieron actividades a la espera de pagos de la alcaldía

El convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y el cuerpo de bomberos está suspendido por la presunta retención de dineros. Foto: Costesía Bomberos de Cúcuta

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta suspendió sus labores tras denunciar demoras y dilaciones en la firma del convenio entre la entidad y la Alcaldía Municipal, para la entrega de la sobretasa bomberil, con la que se garantizarían alrededor de $5.000 millones para su funcionamiento.

De acuerdo con el cuerpo de socorro, en lo corrido de este año han prestado el servicio con escasos recursos propios, que ya no alcanzan para sostener a los 72 funcionarios y las once máquinas, entre las que se encuentran siete máquinas apagafuegos y dos carros cisterna de abastecimiento de agua, por lo que responsabilizan al alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, de las contingencias que llegaran a presentarse en la ciudad.

Al respecto, la Alcaldía de Cúcuta comunicó que en la mañana de este miércoles 13 de abril se firmó un nuevo convenio y pidió disculpas por las demoras que se presentaron. “Hemos firmado un nuevo acuerdo con los bomberos de la ciudad de Cúcuta, superando de esta manera cualquier situación adversa que pueda presentarse, de manera que envío mi reconocimiento a los bomberos y a la paciencia sobre estos procesos que se complican involuntariamente”, aseguró el alcalde Yáñez.

El alcalde Jairo Yáñez se pronunció sobre el convenio firmado hoy con el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta y ratificó su compromiso con este organismo que tanto bien le hace a la ciudad y cuyo servicio es indispensable para todos. @AlcaldiaCucuta @ingjairoyanez pic.twitter.com/we6PWa7AfG — Noti Cúcuta (@noticucuta) April 13, 2022

Sin embargo, según los bomberos, aún no se han adelantado los pagos, por lo que no retomarán el servicio hasta que no se haga el desembolso.“Estamos sin recursos, ya no podemos pagar nómina, movilizar los vehículos y lo más lamentable nos limita mucho a la atención de las emergencias. Realmente la junta directiva del Consejo de Oficiales, pensamos mucho en sacar este comunicado para no afectar a la comunidad, pero desafortunadamente llegamos al límite, ya no podemos más esperar y hasta la fecha la alcaldía no se ha pronunciado”, sostuvo Yolibeth Mejías Rodríguez, comandante de Bomberos de Cúcuta a RCN Radio.

El cuerpo de bomberos lleva casi cuatro meses insistiendo en la firma del convenio para la entrega de los recursos de sostenimiento, que salen de la sobretasa bomberil, que es del 5 % y se aplica a los comerciantes dentro del impuesto de Industria y Comercio. Este año, en este concepto, la alcaldía de Cúcuta espera recaudar este año alrededor de $5.869 millones, que deberán ser entregados a los bomberos.