Buscan a joven que desapareció en río Lebrija en Santander en medio de fuertes lluvias

Organismos de socorro adelantan labores de rastreo, donde joven desapareció en el caudal de la zona rural de Chuspas. Foto: Redes sociales UNGR

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Un joven de 24 años permanece desaparecido en el municipio de Lebrija, Santander, luego de ser arrastrado por la corriente del río Lebrija en medio de las fuertes lluvias que afectan la región. El hecho ocurrió en el sector rural de Chuspas, donde el aumento repentino del caudal sorprendió al joven cuando intentaba cruzar el afluente.

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De acuerdo con organismos de socorro, desde el momento en que se reportó la emergencia se activaron protocolos de rescate con la participación de unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía. Las labores se concentran en distintos puntos del río, donde se presume que pudo haber sido arrastrado por la fuerza de la corriente.

Búsqueda en condiciones extremas

Las tareas de rastreo han sido complejas. El alto caudal, la velocidad del agua y la difícil geografía del terreno han limitado el acceso a varias zonas, obligando a los equipos a extender las operaciones a lo largo de la ribera. “Estamos evaluando nuevas estrategias para ampliar la cobertura del operativo”, señalaron desde los organismos de socorro, que mantienen presencia permanente en el área.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, advirtió que “este tipo de situaciones pueden agravarse en cuestión de minutos. Existe un riesgo de crecientes súbitas que pueden poner en peligro la vida”, indicó al reiterar el llamado a evitar ingresar a ríos y quebradas durante la temporada invernal.

Un invierno que agrava la emergencia

La desaparición del joven no es un hecho aislado. Las lluvias de los últimos días han generado múltiples afectaciones en el departamento. Según el balance más reciente, al menos 140 familias han resultado damnificadas por inundaciones que han comprometido viviendas, enseres y condiciones básicas de habitabilidad.

Las emergencias se han reportado en diferentes municipios, como Girón y San Vicente de Chucurí, donde las precipitaciones han provocado anegaciones en zonas residenciales y obligaron a activar planes de atención con entrega de ayudas humanitarias.

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, se han dispuesto jornadas de asistencia a las familias afectadas, que incluyen la entrega de alimentos, kits de aseo y acompañamiento institucional. Estas ayudas han sido coordinadas por la Gobernación de Santander junto al Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, que atienden directamente a las comunidades afectadas.

Además, el impacto del invierno también se refleja en la infraestructura. Según reportes de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander y organismos de socorro existen afectaciones en al menos un plantel educativo ubicado en zona rural del municipio de Lebrija, donde las lluvias y desbordamientos han dificultado el acceso y obligaron a la suspensión de clases, así como dificultades en la movilidad por deterioro de vías secundarias y terciarias, especialmente en sectores rurales.

Estas condiciones han dificultado no solo la vida cotidiana de las comunidades, sino también las labores de rescate en casos como el del joven desaparecido, donde el acceso limitado retrasa los tiempos de respuesta.

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Alerta por nuevas emergencias

Las autoridades mantienen monitoreo constante sobre las condiciones climáticas y no descartan que se presenten nuevas emergencias en los próximos días. El llamado se mantiene, evitar cruzar ríos crecidos, atender las recomendaciones oficiales y reportar cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda.

Mientras tanto, en Lebrija, la comunidad sigue a la espera de noticias, en medio de una emergencia que evidencia los riesgos de la temporada de lluvias y la fragilidad de varias zonas frente a fenómenos naturales cada vez más intensos.