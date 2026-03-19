Hay más de 80 familias afectadas por las lluvias en Lebrija; se suspendieron las clases

Calles afectadas por las inundaciones en Lebrija. Foto: Alcaldía de Leb

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las lluvias de esta semana han causado graves emergencias en Santander. Específicamente, en Lebrija, las precipitaciones del miércoles 18 de marzo provocaron el desbordamiento de las quebradas La Angula y La Raíces, que, sumado a la acumulación de residuos, generaron graves inundaciones en el casco urbano y zonas rurales.

Lea: Paro minero lleva cuatro días: bloqueos e instalación de mesa de diálogo en Caucasia

Según indicó el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez Calderón, alrededor de 80 familias resultaron afectadas, principalmente en los barrios Rosales, Campo Alegre, Tampeste Real, La Esmeralda y la zona industrial.

“Podríamos dar una cifra parcial de tal vez unas 80 familias que en el casco urbano sufrieron dificultades en sus hogares producto de estas inundaciones”, añadió el mandatario.

Ante la magnitud de la emergencia, la alcaldía decretó calamidad pública y anunció que el municipio está en alerta roja. Desde la madrugada del 18 de marzo fue activado el Puesto de Mando Unificado para coordinar la entrega de colchonetas, cobijas y alimentos a las familias.

Por su parte, la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja Colombiana, en conjunto con la Policía Nacional, adelantan la evacuación de personas, el rescate de bienes y la organización de albergues temporales en centros comunitarios y colegios. Las instituciones educativas también suspendieron clases tras declararse alerta amarilla en el sector educativo.

En la zona rural, al menos siete veredas registran afectaciones. Manchadores, Santo Domingo, La Aguirre, San Nicolás, Buenavista, Cusamán y La Puente. En inmediaciones del río Lebrija, sectores como La Cútiga, Conchal y la vía hacia Vanegas permanecen incomunicados por taponamientos en la vía y deslizamientos.

El alcalde también advirtió sobre posibles pérdidas en cultivos y daños en potreros por el movimiento de tierra, aunque hasta el momento no se confirman muertes de ganado.

Lea: Lluvias generan 14 emergencias en zonas de Cundinamarca: Facatativá concentra la crisis

La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija informó que las lluvias generaron afectaciones en la prestación del servicio de agua. “Recomendamos hacer un uso racional del agua almacenada mientras se restablece el servicio”, indicó la entidad, que señaló tener equipos técnicos trabajando de manera continua para solucionar los daños en el menor tiempo posible.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que apoye la atención de la emergencia, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta local podría verse superada si las lluvias continúan.

Además, habilitaron la línea de WhatsApp 315 821 6251 para el reporte de emergencias y pidieron a la comunidad no acercarse a ríos ni quebradas, evitar cruzar corrientes de agua o puentes inestables y trasladarse a lugares seguros en caso de vivir en zonas de riesgo.