¿A qué hora se acaba el día sin carro en Cali Hoy? Así avanza la jornada

Cali lleva a cabo la segunda jornada del año del Día de la Movilidad Activa, más conocida como el Día sin carro y sin moto, este lunes 22 de septiembre. La medida restringe la circulación de vehículos particulares y motocicletas entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.

El objetivo de esta jornada es la reducción de la contaminación del aire y el ruido, además de que promueven el uso de transporte público, bicicleta y caminata. Según la Administración Distrital, la estrategia se repetirá el 22 de abril y el 22 de septiembre en 2026, así como en las mismas fechas en 2027.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad advirtió que quienes incumplan la restricción recibirán una multa aproximada a los $650.000 y la posible inmovilización del vehículo.

Estos son los puntos de control que instalaron para garantizar el cumplimiento de la jornada:

Norte: Sameco, Menga y Paso del Comercio.

Sur: Avenida Panamericana y Puente de La Viga – Avenida Cañasgordas.

Occidente: kilómetro 9 Vía al Mar.

Oriente: Puente de Juanchito.

“Para este día también contaremos con un plan Luz Verde para los corredores viales del MÍO como Calle 5, Carrera 1 y Avenida 3N. Recordamos a los ciudadanos que infrinjan esta medida, que serán sancionados como lo corresponde la ley”, afirmó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad de Cali.

Itinerario de rutas seguras en bicicleta

Dispusieron de cuatro rutas seguras en la mañana y la tarde, con acompañamiento de la Policía y la Secretaría de Movilidad.

Así fue la jornada de la mañana (salida 6:00 a. m.)

Ruta 1: Carrera 1 (Parque de la 14 de Calima) → CAM.

Ruta 2: Carrera 39 con Autopista Simón Bolívar → Clínica Imbanaco.

Ruta 3: Colegio Nuevo Latir → Carrera 109 con Calle 48 (Zona de Expansión).

Ruta 4: Jardín Plaza (Carrera 99 con calle 25) → CAM.

Estas serán las rutas para la jornada de la tarde (salida 5:30 p. m.)

Ruta 1: CAM → Carrera 1 (Parque de la 14 de Calima).

Ruta 2: Clínica Imbanaco → Carrera 39 con Autopista Simón Bolívar (por Carrera 44).

Ruta 3: Carrera 109 con Calle 48 (Zona de Expansión) → Colegio Nuevo Latir.

Ruta 4: CAM → Jardín Plaza (Carrera 99 con calle 25).

También la Administración programó una oferta deportiva a las 4:00 p. m. en el Parque del Ingenio, con el fin de incentivar la ocupación de los espacios públicos.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) es la entidad encargada de medir el impacto ambiental. “Esto nos sirve para desarrollar estrategias y políticas a largo plazo que hagan a la ciudad más verde y sostenible”, dijo Mauricio José Mira, director de la entidad.